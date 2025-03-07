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    百年羅東林場整修鏽蝕木棧道 同步更換時光廊道

    宜蘭分署重新修繕木棧道並改善時光廊道看板後重新對外開放。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭分署重新修繕木棧道並改善時光廊道看板後重新對外開放。（林保署宜蘭分署提供）

    2025/03/07 13:26

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東林業文化園區（羅東林場）擁有百年歷史，鄰近鐵軌的東側木棧道基座鏽蝕嚴重，林業保育署宜蘭分署去年封閉修繕，並於今年一併更換斑駁的「時光廊道」，目前均重新對外開放，提供遊客煥然一新的環池步道，了解林業興衰始末。

    成立於1924年的「羅東林場」，是昔日蘭陽地區太平山檜木唯一集散地，2012年依據文資法登錄為文化景觀區，現已成為民眾到宜蘭必訪文化觀光景點，宜蘭分署去年慶祝林場滿百年，連辦9場系列活動，吸引大批遊客參與。

    位於貯木池東側段的木棧道，因使用年限超過15年，基座鏽蝕嚴重，加上周邊樹蔭與池邊淤泥過於繁盛，影響遊客安全及景觀，宜蘭分署投入近1千萬元經費進行修繕，並同步更換因日曬而剝落模糊的原有「林場時光廊道」。

    宜蘭分署表示，為持續提供民眾優質安全的休憩環境，東側步道去年封閉長達9個月進行修繕，目前相關環池步道整修、局部清淤及廊道版面改善措施，均於今年春季完成，讓東側段環池步道視覺更加通透明亮，也提高通行的安全性。

    羅東林場保有完整林業設施遺跡，包括貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等，2009年對外開放參觀，目前嶄新的時光廊道看板，主要介紹近年歷史調研文字及圖片資料，介紹太平山與羅東雙林場百年來的發展脈絡。

    宜蘭分署表示，春季是漫步林場好季節，動植物活力旺盛，園區還有陣陣檜木香氣，歡迎民眾造訪，認識木材產業的興啟衰落，以及昔日林場居民的生活百態，透過東側環池步道，認識蘭陽平原上台灣林業發展所留下的痕跡。

    宜蘭羅東林業文化園區（羅東林場）擁有百年歷史，鄰近鐵軌的東側木棧道經修繕後已煥然一新。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭羅東林業文化園區（羅東林場）擁有百年歷史，鄰近鐵軌的東側木棧道經修繕後已煥然一新。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭分署修繕羅東林場東側木棧道後重新開放，吸引民眾走訪踏青。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭分署修繕羅東林場東側木棧道後重新開放，吸引民眾走訪踏青。（林保署宜蘭分署提供）

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