獨厚台積電員工？子女不設籍可報公幼引熱議 高市教育局：限3條件

高雄市教育局提供台積電員工子女，於113、114學年度未設籍仍可報讀高市公立幼兒園、國小和國中，遭轟是開後門。（記者許麗娟攝）

2025/03/07 13:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕台積電到高雄設廠，吸引相關產業鏈進駐並帶動高雄科技發展，高雄市政府特別提供台積電員工子女若來不及設籍，可憑員工證報名公立幼兒園、國小和國中，對此，高雄市教育產業工會批評是「開後門」獨厚台積電，高雄市教育局則回應僅限113及114學年度，公幼報名仍須抽籤，同時排除總量管制學校。

高雄市教育產業工會秘書長劉亞平指出，職業不分貴賤！平平都是勞工，為何台積電的員工在高雄市就有特權，今天開放台積電有特權，周邊廠商、電子資訊業、其他行業的勞工就不是人才？要不要比照辦理？而且這項特權台積電員工也未必領情，人家有錢自然會為自己兒女打算，認為教育局破壞制度只是陷台積電員工於不義！

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教育局說明，高雄市因應台積電正進行設廠及相關前置作業，將有員工子女入學需求，另考量台積電員工及其子女恐未及辦理戶籍遷移事宜，為維護學生就學權益，提供113及114學年度入學方案，倘台積電員工及其子女於高雄市有居住事實者，可持公司在職證明及教育局公文至高市公立國中丶國小學校（不含總量管制學校）辦理報到，以及公立幼兒園報名抽籤，並無優先順序。

不過據了解，113年學年度台積電員工未設籍申請入學的學生數僅為個位數約9人，且自115學年度起，皆須依規定設籍入學。

教育局進一步說明，高雄市政府因應地區科技產業S廊帶成形，針對不同學齡，增建幼兒園，新設藍田國小，改建楠梓國小、規劃改建油廠國小校舍，啟動文小15與文中14設校規劃等，同時爭取設立高科實中，提供幼兒園至高中一貫制教育。

為配合科技業進駐時程，高科實中國中小部提前至114學年度開始招生，將借用右昌國中校舍，國小部與國中部各招收3班，以應對短期入學需求，為高科技人才子女提供適切的入學管道。

至於114學年度總量管制學校，受少子化影響，國小將減少登發、竹圍、右昌小學共3校，國中仍維持16校。

台積電高雄廠目前正如火如荼興建中。（記者李惠洲攝）

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