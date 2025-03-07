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    中市西區公所原地補強完工 、太平、霧峰明年完工 大里拼明年底動工

    中市西區公所揭牌。（記者蘇金鳳攝）

    中市西區公所揭牌。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/07 14:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有多處公所已老舊，有34年歷史的西區公所原地進行耐震補強，今天由副市長黃國榮主持揭牌儀式；民政局長吳世瑋表示，太平及霧峰公所新建行政大樓，將分別在明年第一季及第二季完工，最受關注的大里區公所今年已在興建規劃中，拚明年底動工。

    台中市人口已達285萬，很多公所都已老舊，且經歷921大地震，加上近來屢發生地震，老建物都需要補強，西區公所歷史已達34年，去年進行原地耐震補強，2月底完工，今天舉行揭牌。

    副市長黃國榮表示，市府斥資總經費近4303萬，歷經8個多月工期，提供給員工及市民一個安全辦公及洽公環境。

    台中市人口增加，許多行政區人口增加且公所老舊，民政局便展開改建，太平區公所及霧峰區公所則是新建工程，太平區公所工程2023年1月動工，全案總經費計新台幣6億餘元，興建地下2層、地上5層鋼筋混凝土建築物，預計明年3月完工。霧峰區公所2022年12月底動工，總預算6億餘元，興建地下二層、地上五層鋼筋混凝土建築物，預計明年7、8月會完工。

    最受關注的大里區公所，市府及大里區公所配合台中市第15期市地重劃案作業進度需要，吳世瑋表示，今年度辦理大里聯合行政中心興建規劃作業，並與地方進行說明溝通，以利取得興建方案共識，預計於2026年度編列細部設計、監造及工程發包經費，力拼2026底開工為目標。

    吳世瑋表示，因為未來此一大里行政中心除了區公所外，還規劃與多個機構合署辦公，關係到經費問題，若納入地政、戶所、稅務及公托，預算約20多億元，但若只納入1、2個機關，就會比較少，目前正在規劃中。

    台中市西區公所原地進行耐震補強完工，外型色彩繽紛，區長王瑞嘉表示，象徵西區活力。（記者蘇金鳳攝）

    台中市西區公所原地進行耐震補強完工，外型色彩繽紛，區長王瑞嘉表示，象徵西區活力。（記者蘇金鳳攝）

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