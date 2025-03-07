114學年度台東縣公共化幼兒園招生14日起開放線上登記報名

台東縣公共化幼兒園即將開放線上報名。（縣府提供）

2025/03/07 12:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕114學年度台東縣公共化幼兒園招生開始，一樣是線上查詢、報名至錄取結果一條龍作業，這次提供家長兩次線上登記報名機會，預計抽籤時間為3月27日及4月28日兩天，3月7日起家長可至台東縣幼兒園招生平臺查詢各園所招生簡章與服務資訊。

縣府教育處指出，此次招生對象為學齡滿2歲至入國小前的幼兒，出生期間為2019年9月2日至2023年9月1日。第一輪登記報名時間為3月14日上午9時至3月21日下午4時，預計於3月27日上午10時進行公開直播抽籤，報到時間為4月8日（二）至4月11日（四）。

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為讓縣內幼兒能順利就讀，將提供家長第2輪線上登記機會，報名時間為4月16日上午9時至4月25日下午4時，預計於4月28日進行抽籤，報到時間為4月29日（二）至4月30日（三）。家長可根據自己的時間安排自行線上登記，若家中無網路或電腦設備，亦可前往鄰近的公立、非營利幼兒園或準公共幼兒園尋求專人協助。

教育處蔡美瑤處長表示，為確保家長上網報名資料完整性，屆時各園資格審查期間，發現家長所傳文件有缺漏或不符，縣府將於3月25日（二）上午10時以系統發送簡訊提醒家長補件，並於3月26日（三）下午4時以前完成線上補件，以確保幼兒優先身分資格與參與抽籤機會。另外，縣府也製作供家長了解全縣各幼兒園基本資料，可依需求並就近選擇入園。

至於，準公共幼兒園招生，教育處延續以往做法，與公共化幼兒園分開辦理，唯一不同的是，今年度改以線上登記報名，家長直接至臺東縣幼兒園招生平臺登記，預計報名時間為3月14日上午9時至3月21日下午4時，縣府協調各園統一於3月28日上午10時自行辦理公開抽籤，正取報到時間定為4月8日（二）至4月10日（四），以線上報到辦理。

台東縣公共化幼兒園即將開放線上報名。（縣府提供）

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