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    基隆八斗子遊艇港公告招商 打造海陸多元活動

    基隆八斗子遊艇港公告招商，改善遊艇碼頭設施，並可興建商場飯店等觀光設施。（記者盧賢秀攝）

    基隆八斗子遊艇港公告招商，改善遊艇碼頭設施，並可興建商場飯店等觀光設施。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/07 12:37

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正區「八斗子遊艇港泊區 ROT+BOT案政府規劃民間參與案」已上網公告招商，希望吸引業者投資打造海上活動及商場等多元休閒型態的遊艇港，投資金額金額最低5億元，許可期限高達50年。

    八斗子遊艇港是國內旗艦遊艇碼頭，部分土地屬於國有，市府與國有財產署合作，期望透過與民間企業的合作，採ROT及BOT民間參與併行模式，引進專業投資與創新思維，升級港區設施，提升基隆在國際遊艇市場的競爭力。

    招商基地面積達13.22公頃，合作許可年限50年（包含5年建設期與45年營運期），最低投資金額新台幣5億元，民間建設成本預估約9.85億元，整體計畫預計為政府帶來超過20億元財政收益。

    市府產業發展處長林鼎超表示，八斗子遊艇港是北台灣規模最大的遊艇港，距離台北僅半小時車程，地理位置具有優勢，八斗子遊艇港改造提供海陸多元休閒體驗，能成為東北角海洋觀光樞紐。

    產發處副處長蔡馥嚀表示，招商改造後，八斗子遊艇港將進行大規模升級，包括擴建浮動碼頭與岸壁碼頭、增設150席陸置艇庫，並強化泊區基礎設施，並推動遊艇俱樂部、商場、飯店等設施的建設，其中提供多元的海上與陸上休閒體驗。由於全國遊艇碼頭供給不足，八斗子浮動碼頭狀況不佳，因此將優先處理遊艇港泊區碼頭整修。

    基隆八斗子遊艇港公告招商，改善遊艇碼頭設施，並可興建商場飯店等觀光設施。（記者盧賢秀攝）

    基隆八斗子遊艇港公告招商，改善遊艇碼頭設施，並可興建商場飯店等觀光設施。（記者盧賢秀攝）

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