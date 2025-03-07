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    打推摔都不行 台南廣貼校園海報宣導「虐童零容忍」

    每個幼兒都是父母的心頭肉，第一線教保服務人員正向管教，營造幼兒學習友善環境。（南市教育局提供）

    每個幼兒都是父母的心頭肉，第一線教保服務人員正向管教，營造幼兒學習友善環境。（南市教育局提供）

    2025/03/07 11:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕打頭、推頭都不行！南市教育局印製「虐童零容忍」海報，分為教保服務人員版與機構負責人版，要求各園需張貼於每間教室、行政辦公室等明顯之處，提醒教保服務人員落實正向管教，機構負責人也應善盡輔導與管理之責，嚴守不得體罰及不當管教幼兒，勿違法踩紅線，避免自毀招牌。

    南市教育局長鄭新輝表示，在幼兒園違法事件調查時，常有行為人辯稱不知道自己的行為已構成違法，因此透過海報提醒許多常見的違法行為樣態，包括打頭、推頭，捏、捶、抓、推、摔、壓身體部位都是不被允許的管教動作，如被檢舉調查認定為情節重大，行為人最高可處60萬罰鍰且終身不得在教保服務機構任職。

    此外，針對幼兒園負責人園務管理，也強調若園內發生情節重大的教保服務人員違法事件，經查證屬實，除負責人將依法處以最高6萬元罰鍰外，也同步處以減招、停招、停辦，最重將廢止設立許可。因此提醒各園負責人應落實平時巡堂、抽查監視器畫面，並且主動關懷幼生在各班的生活學習狀況、觀察是否有拒學等行為，事先做好預防與輔導管理。

    台南市長黃偉哲表示，每個幼兒都是父母的心頭肉，虐童零容忍是一貫政策，立場絕不會動搖，教保服務人員在第一線照顧幼兒，若因情緒管理不善，或錯誤的管教觀念，便可能觸及違反幼照法及相關法規的紅線，製作海報是希望時刻提醒教保服務人員，莫因一時衝動或情緒失控而後悔莫及，另外也提醒機構負責人應善盡責任，加強園務管理及人員的輔導，避免自毀招牌。

    教育局表示，虐童零容忍的兩款海報已發送各私立幼兒園，公幼也擇期發放，各幼兒園應張貼於每間教室、行政辦公室等明顯之處，以達到提醒效果，也希望各園加強正向管教知能，讓家長放心。

    南市教育局印製海報要求幼兒園張貼提醒虐童零容忍。（南市教育局提供）

    南市教育局印製海報要求幼兒園張貼提醒虐童零容忍。（南市教育局提供）

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