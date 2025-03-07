文化局推「宜蘭敬好生活」在地品牌 爆廠商拖欠貨款爭議

宜蘭縣文化局推「宜蘭敬好生活」品牌，迄今已6年，卻爆發標案廠商拖欠品牌商貨款爭議，圖為活動資料照。（民眾提供）

2025/03/07 11:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局成立在地品牌「宜蘭敬好生活」，甄選宜蘭文創產品合組「宜蘭隊」共同行銷，去年有14家品牌入選，卻爆發品牌商未收到貨款爭議，積欠金額逾百萬元。縣文化局表示，這是標案廠商與品牌商間的問題，文化局已積極介入協助品牌商爭取權益。標案廠商表示，貨款保證全額負責到底，4月會開始排程分期支付。

宜蘭縣文化局於108年成立「JINHO宜蘭敬好生活」品牌，迄去年是第6年。去年的標案為「宜蘭文創品牌營運暨展銷委託專業服務勞務採購案」，總經費930萬元，由我城股分有限公司得標。

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另，經遴選入選「宜蘭敬好生活」的優質品牌商有14家。「我城」向品牌商進貨，以「宜蘭敬好生活」品牌聯名行銷，但從去年9月起，品牌商開始未收到應給的貨款。

品牌商指出，他們多次向我城與縣文化局反映，貨款從去年9月拖欠迄今，14家品牌商個別金額從數萬元到20萬元都有，累積逾百萬元，我城答應的給款期限一再跳票，而文化局明知我城有問題，未支付品牌商貨款，竟然在2月3日還同意我城申請並支付尾款，讓這筆錢流到我城的口袋，但品牌商同樣未收到錢，文化局難脫監督疏失之責。

品牌業者說，「宜蘭敬好生活」是縣文化局推的品牌，而我城是文化局標案的廠商，他們相信文化局才出貨給我城，結果卻收不到錢，跟文化局反映也沒有下文，反而要品牌商自行評估採取法律救濟，這是很不負責任的作法，文化局應負起連帶賠償的道義責任，他們考慮聯名向我城與文化局提告求償。

我城董事長黃智銘說，公司有誠意解決，今天會發聲明給各品牌商，對於品牌商貨款保證全額負責到底，並從4月開始排程作分期支付。

宜縣文化局表示，文化局是在2月中旬經品牌商告知，才得知我城積欠貨款的事，並非如外傳的去年9月，這必須加以澄清，文化局得知後立即展開處理，召開線上會議，成立群組聽取品牌商需求，提供法律諮詢，報告事件處理進度，甚至考慮代位求償，但因文化局不是合約關係人，律師說不可行而作罷。

至於尾款問題，文化局強調，我城是文化局標案廠商，標案順利完成，也有發票申請核銷，經驗收合格就通過撥款，當時並不知有拖欠貨款的事，我城必須對此事件負責到底，文化局會積極協助督促與追蹤進度，要求我城儘快完成款項支付。

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