竹縣1至2月低溫高接梨穗授粉著果不良 現金救助今起受理申請

目前是高接梨穗嫁接開花著果期， 1至2月低溫造成新竹縣新埔鎮及芎林鄉部分高接梨穗授粉著果不良。 （新竹縣政府提供）

2025/03/07 11:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕目前是高接梨穗嫁接開花著果期， 但1至2月低溫造成新竹縣新埔鎮及芎林鄉部分高接梨穗授粉著果不良，經縣府農業處邀集桃園區農業改良場及農糧署北區分署新竹辦事處勘災，確認後向農業部申請公告現金救助，每公頃6萬2000元，今（7日）起至3月20日止受理農民申請。

農業處表示，新竹縣轄內高接梨種植面積約119公頃，主要分佈於新埔鎮約90公頃，農業部於6日公告新埔鎮及芎林鄉為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，請受災農戶逕向轄區公所依限提出申請，將依照公告事項相關規定辦理。

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農業處表示，凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，高接梨穗損失率達20%以上者，可申請救助；未達20%者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。但長期作農產品經中央主管機關另行公告者，不在此限。

農業處也提醒，這次現金救助公告受理期限，自3月7日起至3月20日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。

1至2月低溫造成新竹縣新埔鎮及芎林鄉部分高接梨穗授粉著果不良，農業部已公告現金救助，今（7日）起至3月20日止受理農民申請。 （新竹縣政府提供）

1至2月低溫造成新竹縣新埔鎮及芎林鄉部分高接梨穗授粉著果不良，農業部已公告現金救助，今（7日）起至3月20日止受理農民申請。 （新竹縣政府提供）

目前是高接梨穗嫁接開花著果期， 1至2月低溫造成新竹縣新埔鎮及芎林鄉部分高接梨穗授粉著果不良。 （新竹縣政府提供）

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