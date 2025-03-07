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    護理人員駁薪資沒到7萬 邱泰源：480多家醫院自動填上

    衛福部長邱泰源。（記者羅沛德攝）

    衛福部長邱泰源。（記者羅沛德攝）

    2025/03/07 11:31

    〔記者劉宛琳／台北報導〕衛福部日前公布護理師月薪達7萬，被多名護理師反駁並非實際薪資。衛福部長邱泰源今天在立法院受訪表示，該薪資是480家醫院自動填上，「不是我們要他怎麼寫，而是說他們真實的情況」。

    邱泰源表示，衛福部只是邀請各縣市衛生局，請各醫院把現在的護理人員待遇能夠存在某一個網站上面，感謝480多家醫院都自動填上去，「那個不是我們要他怎麼寫，而是說他們真實的情況」，讓護理人員要選擇醫院時能知道他的工作條件和真實的薪資，完全是客觀的實際，當然有高有低，我們可以看到中位數。

    邱泰源表示，除了醫院以外，在各種養護所、護理之家等都有不同的工作情況和薪資，那不是在這次400多家的薪水裡。我們永遠覺得必須要更加強護理工作人員的工作環境和專業尊嚴，同時也希望他們的待遇能夠更加讓他們能夠安心在職場上工作，才能夠維繫醫療體系的品質。

    衛福部長邱泰源今天在立法院受訪表示，衛福部已和數發部共同研擬各醫院的指引，嚴格把關一個很強的防火牆，盼不要再發生類似情況。

    而對於馬偕醫院遭駭引發個資外流疑慮，邱泰源表示，在發現醫院被駭客侵入時，衛福部第一時間就馬上緊急處理，聯絡數發部跟資安署並持續開會，也到兩家醫院去了解，跟台灣所有關鍵醫院緊急開會，看如何由兩家醫院來分享他們被駭的經驗，防範於未然。

    邱泰源表示，衛福部也和數發部來共同研擬各醫院的指引，嚴格把關一個非常非常強的防火牆，希望不要再發生這種情況。

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