三峽民生街人行道及交通工程改善 侯友宜視察

新北市長侯友宜（左二）赴三峽視察人行道改善成果，會勘路口改良型號誌。（記者翁聿煌攝）

2025/03/07 10:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜7日赴三峽視察民生街人行道及交通工程改善成果，侯友宜表示，交通局依據全市路口事故數據篩選出109處路口，提報中央「永續提升人行安全計畫」，包括行穿線退縮、增設庇護島、放大行人燈及行人專用時相等共475個項目，爭取到中央全額補助經費9621萬元，提升市民行的安全。

侯友宜指出，新北市是全國最早推出專案性學校周邊環境改善作為，交通局於2021年完成全市211所國小通學巷，全市120所國高中通學環境改善則已完成107所，工務局也積極推動「通學廊道改善計畫」，目前累計完成82所學校，預計至2026年底將可達成100校目標，捷運生活圈改善也在去年完成全市71站周邊路口改善，今年會再往外擴大，人行道變電箱遷移計畫也累計完成752處。

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三峽區長施玉祥說，公所於2023年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬，同時將電桿下地，電箱、號誌及路燈移置設施帶，並設置公車彎、機車彎及家長接送區，以及提升都市綠覆率及改善AC路面品質，讓人行及交通環境煥然一新。

交通局長鍾鳴時表示，有別於以往強調車流順暢「以車為本」的道路規劃，「人本交通」是目前市區道路規劃管理的主要原則，尊重弱勢、保護行人，交通局為提升人本交通安全，持續以創新的交通工程手段改善交通問題，6年來包括辦理近4萬餘次會勘、完成609處「行人庇護島」及退縮行穿線、876處標線型人行道、建置950處行人專用時相及早開時相、37處有聲號誌和56處視障引導標線，以及完成改善71處捷運站周邊通行環境和40處路口樂齡環境改善，提供4百萬市民更為安全且人性化的友善交通環境。

新北市長侯友宜（右三）赴三峽視察人行道及六通工程改良成果。（記者翁聿煌攝）

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