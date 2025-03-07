迎接38婦女節 黃偉哲送火鶴花「愛齁好」

慶祝國際婦女節，台南市長黃偉哲今日向女性志工送火鶴花，慰勉辛勞並獻上最誠摯祝福。（台南市府提供）

2025/03/07 10:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明天3月8日是國際婦女節，台南市長黃偉哲今（7）日上午特別帶著寓意祝福、喜氣、熱情的火鶴花，到民治與永華市政中心，發送給洽公的女性民眾，以及聯合服務中心的女性志工，獻上最誠摯敬意與祝福。

黃偉哲說，「送火鶴」就是「愛齁好」（台語音），大家要記得感謝身邊所有女性，不管是祖母、媽媽、太太、女朋友，或是工作場的女性同仁，感謝她們為家庭的付出，也為這個社會帶來更多溫柔安定的力量。

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黃偉哲說，大家常講「女性撐起半邊天」，現在這個時代，不管是在職場工作的女性，或是家庭主婦，都展現出女性堅韌、溫柔的特質，不管是照顧孩子、協助整理家務，也都扮演家庭當中最重要的精神支柱。

每逢3月8日國際婦女節，黃偉哲亦藉這時機挺花農，照往例以行動支持台南在地農民種植的火鶴花，並感謝各行業及不同世代的女性，在撐起一片天之餘，要對自己好一點、愛自己多一點，保持身體健康，才是「正港台灣女神」。

台南市長黃偉哲（右）送火鶴花表達祝福。（台南市府提供）

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