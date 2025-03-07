雙鐵共構每日5萬人旅次 台鐵高雄車站商業大樓啟動招商

台鐵高雄車站商業大樓（白色大樓（啟動招商。（記者王榮祥攝）

2025/03/07 09:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵公司辦理「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」，強調雙鐵共構、每天約5萬人旅次等商機優勢，3月7日起公告招商，3月17日辦招商說明會，預定6月4日下午5時截止收件。

台鐵說明，配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局於高雄車站興建商業大樓、車站周邊商業空間及旅館大樓，其中商業大樓及車站周邊商業空間預計於今年下半年點交台鐵公司。

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本案租賃標的物為高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，車站商業空間分布於車站地上一層至地下三層，租賃範圍總樓地板面積合計53777.41平方公尺。

台鐵表示，本案具雙鐵共構優勢，每日約5萬人旅次，台鐵公司另將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。

因此本案所處地段極具交通便利性、商業機能活絡度及休閒娛樂功能性，透過結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務，完善地方機能、滿足便捷商務需求、提供高品質的多元行旅服務，期能引進龐大潛在消費族群，活絡車站周邊商業活動，開啟都市發展新契機。

台鐵高雄車站商業大樓啟動招商。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站商業大樓啟動招商。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站商業大樓啟動招商，3月17日辦招商說明會，預定6月4日下午5時截止收件。 （台鐵提供）

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