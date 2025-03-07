冷氣團影響到週六清晨 氣象粉專：週日回溫把握機會外出

天氣風險公司表示，今白天冷高壓中心逐漸從山東半島至江蘇一帶東移出海，然台灣附近的東北季風仍很強，持續帶來北邊較冷的空氣，白天高溫略有回升然幅度有限。（資料照）

2025/03/07 09:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨大陸冷氣團在昨天逐漸南下，今日清晨台灣本島的最低溫出現在新北石碇的10.3度，天氣風險公司表示，今白天冷高壓中心逐漸從山東半島至江蘇一帶東移出海，然台灣附近的東北季風仍很強，持續帶來北邊較冷的空氣，白天高溫略有回升然幅度有限，這週日北部、東北部溫度回升的情況就會比較明顯，建議民眾好趁回溫好天氣的外出走走。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今仍持續受到大陸冷氣團影響，儘管冷高壓中心在今日白天逐漸從山東半島至江蘇一帶東移出海，但台灣附近的東北季風仍很強，持續帶來北邊較冷的空氣，白天高溫略有回升然幅度有限，北部、東北部的白天高溫15至16度，中部和花蓮地區高溫介於17至20度，南部及台東地區相對好一些，高溫來到21至24度。今晚到明天清晨仍可能有較低的溫度，推測嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫有機會降到11至13度隻間，感受上依然涼涼冷冷，外出要持續做好保暖準備。

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今華南雲雨區還是持續東移影響台灣，各地雲量偏多，雖然從雷達觀測看起來，雲雨帶的水氣量有逐漸減少趨勢，不過預報上來看中部、北部、宜蘭到花蓮一帶持續會有短暫陣雨發生的機會，下午到晚間這段期間降雨機會又相對高一些，南部及台東大致是多雲到陰的天氣為主，偶有局部短暫陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

明天白天起大陸冷氣團減弱，但台灣附近底層的風向仍然以東北風為主，空氣較涼，北部、東北部白天溫度比今天來得再回升些，然而幅度比較有限，預估高溫介於17至19度左右，中部及花蓮地區溫度回升的幅度則稍大一點，白天高溫來到21至24度，南部及台東地區又更溫暖一些，高溫將來到25至27度，南北之間還是有較明顯的溫差存在。

天氣方面，隨著華南雲雨區水氣持續減少，雲層較厚的位置也因為中高層風向轉變而逐漸往北調整，對台灣影響減小，預估降雨的區域會逐漸縮減到大台北、宜蘭、花蓮以及北部山區等地，雨勢也明顯減小，剩下一些小雨或飄雨的機會，其他地方轉為多雲或有陽光露臉的天氣。

週日台灣附近風向會逐漸由東北風轉偏東風，北部、東北部溫度回升的情況就會比較明顯，白天高溫將會來到20至22度，中部及花蓮地區高溫有23至26度，南部及台東地區更可以達到26至29度，會變得有點熱起來了。天氣也會更趨於穩定，只剩下東半部地區還有些零星局部短暫陣雨，西半部地區大部分地方都有機會看到陽光，整體算是蠻適合安排假日外出活動，建議民眾好好把握，趁著回溫好天氣的假日外出走走。

下週的天氣目前來看仍是前後變動較大的情況，預估下週一到週三（10至12日）的天氣較為穩定，雖然週二（11日）將一道有鋒面掠過台灣北方海面向東移動，但位置較偏北，對台灣陸地上的天氣影響有限，大環境風向將以偏東到東南風為主，迎風的東半部有局部短暫陣雨，西半部則大致為多雲到晴，夜晚清晨較容易起霧。

下週四（13日）第2波鋒面將會通過台灣上空，中北部、東北部、東部地區的降雨增多，有短暫陣雨或雷雨發生機會。下週五、六（14至15日）則是受到華南雲雨區東移的影響，天氣仍較為不穩定，中北部、東北部、東部降雨機會仍高，持續會有短暫陣雨。週六晚間到下週日（16日）還將有第3波結構更為明顯的鋒面要通過，各地普遍有降雨，而且又會有雷雨發生的機會。因此下週的後半週看起來天氣會比較不穩定，變動性大，先提醒大家要注意。

溫度方面，下週一到週六（10至15日）較為溫暖到偏熱，要等到下週日（16日）的鋒面通過後，才會有較為明顯的冷空氣要南下，各地溫度將有較大幅度轉涼變冷的機會，目前預報資料顯示17至19日之間的冷空氣強度頗強，可能又會帶來低溫，但是因為時間仍早，後續預報變化還有待觀察。

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