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    竹縣五峰122縣道土石崩落道路中斷 拚下班前搶通

    新竹縣五峰鄉南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處，今天（7日）上午6點多發生土石崩落，造成道路中斷無法通行。（秋維書提供）

    新竹縣五峰鄉南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處，今天（7日）上午6點多發生土石崩落，造成道路中斷無法通行。（秋維書提供）

    2025/03/07 08:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣通往觀霧國家森林遊樂區和清泉風景區，也是五峰鄉主要聯外道路的南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處，今天（7日）上午6點多發生土石崩落，造成道路中斷無法通行，鄉公所已通報縣府派遣廠商搶通中。

    五峰鄉長秋維書表示，今天上午將近7點接獲通報，他立即趕到現場了解，所幸沒有用路人受傷受困，目前雙向無法通行，已通報新竹縣政府工務處調派機具前往該處搶通道路。現場也已在坍方前後處設立告示，提醒用路人提前改道。

    秋維書說表示，南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處坍方希望中午前移除土石，搶通之前，用路人可從大隘村產業道路改走隘蘭道路。

    新竹縣議員張益生表示，竹122線38K左右有大量土石滑落，雙向無法通行，如來往五峰桃山的民眾，請先行繞到通行（五峰國小農路上~上大隘農路下）；而桃山徉往竹東的民眾，可從白蘭（竹67線）返回竹東，已請相關單位就雙向道路前提前通知替代道路指引。

    張益生說，坍方土方長度約15公尺，目前搶通機具到現場，希望下班前可以搶通。他已有請縣府盡快通報雪霸國家公園、客運公司、國防部以及台灣好行，提出緊急應變對策，維護公眾安全。有關族人的大眾運輸系統、學校、醫療單位，均由縣府及公所通知各相關單位，正進行全力搶修中！

    新竹縣五峰鄉南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處，今天（7日）上午6點多發生土石崩落，造成道路中斷無法通行。（秋維書提供）

    新竹縣五峰鄉南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處，今天（7日）上午6點多發生土石崩落，造成道路中斷無法通行。（秋維書提供）

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