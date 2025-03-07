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    高流珊瑚礁群focus 13商場開幕延後 經營團隊說原因

    高流珊瑚礁群focus 13商場開幕延後。（記者王榮祥攝）

    高流珊瑚礁群focus 13商場開幕延後。（記者王榮祥攝）

    2025/03/07 00:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄流行音樂中心珊瑚礁群原本5月將變身focus 13商場，至今內部卻沒任何動靜，經營團隊指出，整體空間較獨特，需要進一步設計規劃，開幕日期延後。

    高流建築以海洋為靈感，4個區域分別呈現鯨魚、海豚、珊瑚及巨浪等意象，珊瑚礁群位於愛河灣東側，屋頂以大量六角形結構體組成，從空中俯瞰形似一大塊珊瑚礁，內部則規畫兩層樓，總面積1642坪，可做體驗、展示及複合型商業空間。

    珊瑚礁群完工後曾數度規劃活動展演，例如台灣設計展、TTXC台灣文化科技大會，目前亞果遊艇會館進駐靠海側一樓。

    打造台南「林百貨」的台南生活（開曼）股份有限公司去年宣布，結合關係企業高青開發進軍高雄，預計投入3億元，將高流珊瑚礁群空間打造成商場focus 13。高青集團長期深耕台南，旗下擁有林百貨、FOCUS時尚流行館、focus in生活平台、林好商店、TORi Beauty等，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。

    高青開發當時說明，將承襲「FOCUS時尚流行館」精神改造珊瑚礁群，鑒於珊瑚礁群原址是13號碼頭，為台灣運輸金馬與補給樞紐，因此以「13」融入名稱致敬歷史，向曾在這片土地上奮鬥的人表達深深感謝之意。

    focus 13原定今年第一季試營運，5月開幕，但至今只有外牆字樣，內部卻無動靜，引起民眾好奇「何時開張」？

    經營團隊說，珊瑚礁群內部空間與既有商業空間不一樣，需進一步設計與規劃，許多想法也需再跟高流討論，所以趕不上原定5月的開幕計畫，後續仍須與高流商議，才能確定設計方向與相關營運期程。

    高流珊瑚礁群內部空間仍無動靜。（記者王榮祥攝）

    高流珊瑚礁群內部空間仍無動靜。（記者王榮祥攝）

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