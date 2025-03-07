氣候大考驗！高雄玉荷包荔枝開花8成 3颱致1棵樹分3期開花

高雄玉荷包荔枝開花率8成，氣候變數成最大考驗。（記者陳文嬋攝）

2025/03/07 00:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝聞名國際，雖然今年低溫較長，促成開花率達8成，卻受到去年3個颱風影響，荔枝樹損傷，開花參差不齊，甚至1棵樹分3期開花，接下來轉冷有降雨機率，氣候變數持續考驗，成為農民最大隱憂。

農業局說，玉荷包荔枝近5年因氣候異常減產，僅2年較為穩定，有3年辦理現金救助，尤其去年高溫致災，產量僅有3成，今年開花率達8成，但遇冷、下雨仍有變數，只要氣候穩定適宜，今年產量有望回穩。

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高雄市荔枝生產面積3028公頃，以玉荷包荔枝為大宗，占7成7達2340公頃，玉荷包主產區有大樹區1650公頃、旗山區351公頃，合計占8成6，年經濟產值達12億元。

今年低溫期較長，有利玉荷包荔枝開花，整體開花率達8成以上，卻因受到去年颱風影響，造成荔枝樹損傷，更打亂生理時鐘，近來正值開花期，原本開花應一致性，卻因3颱造成受損3次，出現開花參差不齊，甚至1棵樹分成3期開花現象，導致農民需要分批疏花，造成管理難度提高。

尤其春季天氣變化快，冷氣團又南下，華南雲雨區東移，高雄轉冷有局部短暫雨，要注意下一波鋒面接近，農民擔心玉荷包荔枝開花期遇冷，恐造成凍傷或影響授粉，下雨也恐造成落花，連帶影響結果率，氣候異常成為最大變數。

神農獎荔枝達人尤惠璋說，今年玉荷包荔枝開花率8成，農民目前雖取得門票，但是颱風造成荔枝樹損傷，開花參差不齊，連帶花期延後，遇冷、下雨將影響結果率，氣候變化難掌握，每年歷經多重考驗，成為產業最大變數，清明節過後才會穩定。

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