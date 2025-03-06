桃園台1線中華路2段塞爆原因曝 交通局限3日改善

中華電信桃園營運處在台1線中華路2段辦理遷移幹管工程，一度造成交通大打結。（記者李容萍攝）

2025/03/06 23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕中華電信桃園營運處近日在桃園市中壢區台1線中華路2段辦理遷移幹管推管工程，預計3月3日施工至5月1日，這幾天春雨報到、氣溫下降，開車族變多，不料因施工單位調撥車道沒妥善疏導交通，造成昨（5日）中華路2段塞爆，民怨沸騰。

施工單位昨天在往中壢方向封閉兩個車道，調撥往桃園方向最內側的車道，供往中壢方向民眾使用。許多民眾不知道對向其中一個車道改成往中壢方向通行，導致車輛多集中通行在一個車道，造成交通大堵塞。

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用路人第一時間炸鍋，並質疑是市府水務局先前在中華路與自強一路口旁做污水下水道埋管工程未做好交維造成，不過，市府交通局昨下午至現場交維稽查，發現這是中華電信桃園營運處近日在桃園市中壢區台1線中華路2段，辦理遷移幹管推管工程，且在中華路2段、自強一路口往桃園方向機車左轉專用道，未依交維計劃調整、往中壢方向調撥車道，也沒有明顯標誌及交維人員疏導，致使用率低。

交通局稽查，當場要求施工單位兩端上游增設導引牌面，以上標誌標線改善於3日內完成，另請施工單位研議全日施作縮短工期，以減輕交維衝擊。

市議員謝美英、彭俊豪今日表示，中華路1段與自強路口交通管制路段塞車嚴重，經向相關單位反應後，施工單位中華電信與公路局中壢工務段立即現勘改善，原機車在路口直接左轉改回兩段式左轉；並研議普忠路右轉車道改可直行，現階段則增派駐人力協助疏導普忠路、中華路口車流。

中華電信桃園營運處在台1線中華路2段辦理遷移幹管工程，一度造成交通大打結。（記者李容萍攝）

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