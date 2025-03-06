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    美呆了！彰化黃花風鈴木大爆發 新秘境曝光

    彰化市大肚溪棒壘球場堤防也有為數甚多的黃花風鈴木盛開，這兩天將迎來大爆發。（圖由米諾斯提供）

    彰化市大肚溪棒壘球場堤防也有為數甚多的黃花風鈴木盛開，這兩天將迎來大爆發。（圖由米諾斯提供）

    2025/03/06 22:51

    〔記者湯世名／彰化報導〕美呆了！週末將迎來好天氣，彰化縣芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木，也將在8日週六迎來大爆發，此外，賞拍黃花風鈴木不止芬園彰南路與二水坑內坑，現在又多一處秘境，彰化市大肚溪棒壘球場堤防也有為數甚多的黃花風鈴木盛開；攝影家米諾斯說，黃花風鈴木花期不長，遊客若要打卡拍照可得趁早。

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木綿延5公里的「黃金大道」，儘管連日下雨導致黃花風鈴木許多花朵被雨水打落，但仍不減其金黃色花海的魅力，今天湧入不少遊客駐足拍照，許多去寶藏寺拜拜的民眾，也都順道前來賞花拍照。

    攝影家米諾斯指出，「黃金大道」沿線有600棵黃花風鈴木，今天已花開約8成，預計8日將迎來大爆發，民眾若要拍攝最美角度，最好當天一早就來拍照，因為愈晚不僅人潮多，就連做生意的小吃攤販都會聚集，屆時恐難拍到最美的角度。

    遊客8日賞花之餘，還可到縣庄村福德宮參觀28週年慶100棚布袋戲團酬神公演，戲棚將排列在縣芬路上綿延長達逾1公里，廟方也準備1千個小提燈、3千份平安餐大放送。

    米諾斯說，彰化縣有許多黃花風鈴木景點，芬園彰南路和二水坑內坑都有為數甚多的黃花風鈴木盛開之外，彰化市大肚溪棒壘球場堤防也有數量相當多的黃花風鈴木盛開，較少人知道，堪稱是黃花風鈴木新秘境。

    黃花風鈴木金黃色花海耀眼奪目。（圖由米諾斯提供）

    黃花風鈴木金黃色花海耀眼奪目。（圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木今天已開約8成，預計8日迎來大爆發。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木今天已開約8成，預計8日迎來大爆發。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木將在8日迎來大爆發，今天已有許多遊客前來拍照。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木將在8日迎來大爆發，今天已有許多遊客前來拍照。 （圖由米諾斯提供）

    黃花風鈴木金黃色花朵相當豔麗。 （圖由米諾斯提供）

    黃花風鈴木金黃色花朵相當豔麗。 （圖由米諾斯提供）

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