國科會傑出研究獎出爐 成大6教授出列

113年度國科會傑出研究獎，6位成大獲獎老師 ，謝旻甫（圖上方由左至右）、賴嘉鎮、林志隆，以及藍兆杰（圖下方由左至右）、張始偉、吳季珍。（成大提供）

2025/03/06 22:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕113年度國科會傑出研究獎出爐，成功大學6位教授獲獎，各在奈米研究、機械光電、智慧醫療等領域，展現「國家隊」科研實力。

國科會為獎勵研究成果傑出的科學技術人才，長期從事基礎或應用研究，以提升台灣學術研究水準及國際學術地位，創造社會發展與產業應用效益，設立「傑出研究獎」。

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6位獲獎成大教授分別是，化學工程學系教授吳季珍、電機工程學系特聘教授林志隆、系統及船舶機電工程學系教授張始偉、藥學系教授賴嘉鎮、電機工程學系特聘教授謝旻甫、機械工程學系教授藍兆杰。

吳季珍研究領域為新穎奈米結構材料的設計與製程開發，應用於太陽能電池、光伏致變色元件、光電化學電池光電極、鋰離子電池等光電、創能、儲能與綠色製程相關研究。

林志隆研究專長為前瞻顯示電路設計、顯示器補償演算法、及結合人工智慧之嵌入式生醫光電系統開發，大幅提升台灣在顯示技術與生醫光電領域的國際競爭力與產業價值。

張始偉專長為燃氣渦輪動葉冷卻、電子與馬達冷卻關鍵技術開發、單相及汽液二相流熱傳強化技術、船舶橫搖等，以數值與實驗研究方法，開發各項熱傳強化技術。

賴嘉鎮的專長透過醫療大數據驗證因果關係，提升臨床決策的科學依據，同時積極參與國際組織計畫，搭建國際研究平台，實現從「Taiwan can help」到「Taiwan can lead」的願景。

謝旻甫專長電機設計、馬達驅動控制、電動車動力與機電整合，積極投入產學合作，促成技術移轉，推動學術與產業緊密連結。

藍兆杰研究專長為機器人、機電整合、機械設計、動力學等，投入產學合作，協助涵蓋車輛、自動化、電機與半導體設備等領域廠商解決技術難題。

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