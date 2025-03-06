彰基遭駭客攻擊 及時阻擋病人個資沒外洩

彰基遭駭客攻擊時資訊部立即阻擋。 （記者湯世名攝）

2025/03/06 21:45

〔記者湯世名／彰化報導〕馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊，彰基指出，他們與馬偕的損害範圍不同，當時發現被駭客入侵時，彰基資訊部立即採取阻擋，因此醫院的核心系統都未受到波及，沒有資料外洩、病患權益受損，或者全面被癱瘓的狀況。

馬偕、彰基接連遭駭客攻擊，傳出有駭客把馬偕1660萬筆病人個資，上傳論壇拍賣，有詐團已用10萬美元買下。 衛福部與馬偕醫院今（6日）都回應強調，案件已進入檢調調查程序。

請繼續往下閱讀...

彰基指出，彰基總院長陳穆寬在3月3日早上7點時，親自送咖啡感謝資訊部的同仁成功守住，早上10點主持駭客攻擊會議時，就已經確定成功抵擋，目前未發現病人個資被洩漏的情事。

彰基指出，彰化基督教醫院從3月1日起連番遭到駭客攻擊，駭客利用假日資訊部人力最缺乏的時候，發動大規模全面攻擊，經過2天作戰，雖然有部分系統短暫失靈，但是都積極搶修完成，沒有資料外洩、病患權益受損，或者全面被癱瘓的狀況。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基最近一年來，每個月都遭受5000筆以上的駭客攻擊，但是彰基有專門資安中心和專職的資安長，且資安方面預算占總預算12%到20%，資訊相關工程師有70名，資訊部門及其他相關部門更都通過ISO27001認證。

衛福部2023年9月6日選擇彰化基督教醫院為示範基地，引用實際駭客入侵手法編製攻擊腳本，進行醫院實際場域資訊安全的攻防演練，藉以驗證醫療領域關鍵基礎設施的資安防護與應變能力，預防資訊安全事件的發生。彰基展現出卓越訓練和反應能力，成功發現攻擊事件並採取必要措施。而演練也讓擔任攻擊方的台灣駭客團隊獲得寶貴經驗。

陳穆寬3月3日一早就送來咖啡加油打氣，讓資訊部同仁提起精神繼續作戰。他感謝資訊部同仁徹夜不眠不休的作戰，更感謝全體醫療人員在假日兢兢業業的為病人服務，雖然有一些少許的不便，但在大家的努力下，沒有抱怨、只有相互支援。

陳穆寬指出，駭客攻擊事件雖為嚴峻挑戰，但也成為最實際的資安防禦演練，進一步驗證彰基抗駭勇士團隊的應變能力。不論是急診、病房、開刀房、加護病房等單位都運作的井然有序，充分展現醫學中心的堅強實力與韌性。

彰基遭駭客攻擊，彰基總院長陳穆寬（中）送咖啡感謝資訊部同仁成功守住。（資料照）

衛福部2023年選擇彰基為資安演練示範基地。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法