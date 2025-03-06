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    行動電源壞了要單獨回收！丟進垃圾車小心荷包噴6000元

    老舊的行動電源可別亂丟，違者恐怕被開罰高達6000元。示意圖。（路透）

    老舊的行動電源可別亂丟，違者恐怕被開罰高達6000元。示意圖。（路透）

    2025/03/06 23:25

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕3C產品盛行，行動電源也成為日常必備品，當行動電源出現電池膨脹、過熱，甚至漏液等情況，若要丟棄要特別注意。行動電源受擠壓或摩擦易產生爆炸危險，因此切勿把行動電源丟進垃圾車，要單獨分開回收，否則恐被開罰6000元的罰鍰。

    新北環保局在臉書發文，行動電源陪伴大家度過無數次低電量的焦慮時刻，當它開始膨脹、過熱、甚至充不了電，「你知道該如何讓它安心上路嗎？」也強調說，「切勿丟進垃圾車，行動電源如受到擠壓或摩擦容易產生爆炸危險，務必單獨分開回收！」

    環保局指出，由於行動電源的電池芯多為鋰離子電池和鋰聚合物電池，屬於廢乾電池類，如果受到擠壓或摩擦容易產生爆炸危險。目前全台也設置了多個回收據點，除了可以交給清潔隊循線回收車外，也可以前往便利商店、超市、量販店、無線通訊零售業、社區的乾電池回收點及汽機車加油站。

    依《廢棄物清理法》像是廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物，必須分開單獨回收，如果未依規定回收可處1200元至6000元罰鍰。

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