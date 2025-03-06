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    沉浸「花顏巧語」之美 桃園市中華花藝協會中原文創園區開展

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    2025/03/06 21:55

    〔記者李容萍／桃園報導〕春雷乍響，百花齊放！桃園市中華花藝協會3月7日到16日在中原文創園區舉辦年度花藝盛會「花顏巧語」中華插花藝術展，分為3個展區，融合傳統與現代花藝，一倉到三倉各具特色，提供不同層次的花藝體驗，透過多元精緻的花藝作品，深入探索花藝從古至今的深遠內涵，傳遞形式與內容之美。

    桃園市中華花藝協會理事長胡淑芬說，中華插花藝術不同於其他花藝流派，除了講求花藝的形色之美，更強調內容之美。這次花展的主題「花顏巧語」充分表現花藝形色美感，更期待觀眾能細心品味解花語。展覽以經典至生活、傳統至現代兩大軸線，帶領參觀民眾探索花藝的哲思與藝術價值。

    一倉「結采祭花神」適逢驚蟄節氣，展覽以「花神」為主題，呈現12花神的花藝作品，讓參觀民眾可以感受花與歲時節令的對話；開幕式更舉辦「結花采、祭花神」儀式，邀請民眾共同參與，體驗傳統花藝儀式美學。

    二倉「花顏巧語」中型花藝作品，採行動藝術方式展出，提供三種不同花語主題的花卉，觀眾可透過互動式體驗，親自解讀花語，深入感受花藝傳遞的情感與意涵。

    三倉「茶禪潛德」茶道與禪學結合於花藝，展現道家美學的精神境界。民眾可於此靜心品茗，歇歇腿，沉浸於茶香與花藝交融的和諧氛圍中，領略中華花藝內斂深遠的美感。

    協會花藝教授黃玉梨說，展覽也融入現代設計思維，展出永續花藝作品，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），探索花藝如何與環境共生，實踐生態友善的美學理念。

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

    桃園市中華花藝協會中原文創園區舉辦「花顏巧語」插花藝術展。（記者李容萍攝）

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