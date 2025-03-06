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    週五中部以北有雨！北東低溫下探12度

    週五各地天氣偏冷，清晨中部以北及東北部低溫12至14度，白天高溫15至16度。（資料照）

    週五各地天氣偏冷，清晨中部以北及東北部低溫12至14度，白天高溫15至16度。（資料照）

    2025/03/06 21:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（7日）受大陸冷氣團影響，各地偏冷，清晨中部以北及東北部低溫12至14度，白天高溫15至16度；中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，民眾外出建議攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週五中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨；東北風明顯偏強，台南以北、花蓮、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8級以上強陣風，其中台中及澎湖局部地區有機會來到11級以上；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

    天氣風險公司指出，預期還會有下一波雲雨帶東移通過，屆時中北部、東北部、東部的降雨將再度增加。想要出門可以趁降雨較少的空檔，但是週五整日都還是很容易下雨，外出最好都能攜帶雨具。

    紫外線指數部分，週五基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    ​空氣品質方面，週五大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週五降雨逐漸增多，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週五降雨逐漸增多，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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