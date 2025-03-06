聽音樂、逛市集、看軍艦 高雄婦女節獻美麗祝福

高雄流行音樂中心亮燈3月6日到3月9日17:30至22:30為女著紅。（高市府提供）

2025/03/06 23:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕38婦女節剛好是星期六，高雄市政府今晚彙整系列活動向婦女朋友致意，獻上活潑美麗的祝福。

市府指出，社會局策畫的2025高雄婦女節「前SHE今生．女力綻現」活動，安排有紀錄片播映、不同世代女性對話、女力經濟攤位等，3月8日上午10:00在駁二藝術特區大勇區P3-1倉庫舉行。

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響應為女著紅、高雄流行音樂中心亮燈，3月6日到3月9日每晚17:30至22:30，在高雄流行音樂中心閃耀；壽山動物園女性遊客及12歲以下兒童免費入園，時間為3月8日、3月9日兩天；壽山國家自然公園遊客中心於3月8日10:00到16:30，舉辦淺山婦有愛。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊開放參觀，3月7日週五到3月8日週六，每天上午9:00到下午15:00，地點在新濱碼頭；高雄春天藝術節草地音樂會小魔女-瑪蒂達，3月8日、 3月9日兩天晚上的19:00，在高美館草坡登場。

那瑪夏區Miatungusu聖貝祭3月8日上午8:30在瑪雅里拉阿魯哇文化預定地舉行；春日閱讀戶外主題書展3月8日週六15:00至17:00，在高市圖行動圖書館科工館站 （科工館南館廣場）舉行；海洋の傳說主題市集3月8日、3月9日15:00到20:00，在衛武營北廣場。

「中西加值、探索50後的健康之路」講座，3月8日週14:30至17:00，在岡山文化中心圖書館岡山講堂；三八婦女節、好好健康日安排健康篩檢、精彩舞台表演、美食市集，3月8日週六14:00到18:00，在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場；世界母語日親子活動3月8日、 3月9日在科工館。

草地音樂會本週六、日推出小魔女瑪蒂達。（文化局提供）

海軍敦睦艦隊3/7、3/8兩天在高雄新濱碼頭開放參觀。（高市府提供）

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