桃園市2030年提供1.5萬戶社宅 住宅發展處10週年開展

桃園市政府住宅發展處成立屆滿10週年舉辦「從住宅到家園・10年永續進行式」展覽。（記者李容萍攝）

2025/03/06 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府住宅發展處成立屆滿10週年，今（6日）起到16日在中原文創園區舉辦「從住宅到家園・10年永續進行式」展覽和「宜居桃園－當代居住需求與多元住宅供給模式論壇」，邀集國內知名建築師、學者等，討論桃園近年住宅市場行為、未來多元住宅方案，以及如何降低社會住宅興建成本等課題。

桃園市長張善政出席開展儀式致詞說，為擴大服務量能，「社會住宅服務中心」將於今年起轉型為「桃園市住宅及都市更新中心」，桃園人口持續增加，需推動完善的住宅政策。全市已完成14處共4374戶社會住宅，預計到2030年再提供逾4000戶，同時市府也與中央住都中心合作，屆時將可提供近1萬5000戶社會住宅。除了興建住宅，市府持續提供多元服務，包括優先保障婦幼、新住民與長者的居住需求，發展可負擔住宅及都市更新計畫等，加速桃園城市轉型。

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住宅發展處長邱英哲也分享「桃園社會住宅設計手冊」，包含淨零指引、基地綠化、公共空間設計及住宅單元設計等模組化設計準則。他提到，住宅處除了興辦社宅，也致力於舊市區的居住品質提升，積極展開都市更新工作，整頓桃園、中壢兩個舊城區市容，讓舊市區居住公安、環境都有所提升，去年已先成立都市更新辦公室，4月初桃園住都中心將掛牌上路。

包括財團法人都市發展與環境教育基金會教授林建元、台灣大學建築與城鄉研究所教授陳亮全、專業者都市改革組織理事長孫啓榕、文化大學都市計畫與開發管理學系教授徐國城、文化大學建築及都市設計學系主任江益璋和助理教授鄭人豪、淡江大學建築學系助理教授王章凱、台北市立大學城市發展學系助理教授劉惠芳等人都蒞會參加論壇。

會中，曾任台北市副市長的林建元肯定桃市住宅發展處成立10年表現亮麗，社宅的量要夠、價格要便宜、客源又多元，是個困難的任務。面對下一個10年，他提醒各縣市的社宅應著重於降低維護管理成本與提高實用性，避免豪宅式的設計，更不要為了得獎而去設計一些用不到的空間，例如之前調查社宅屋頂可設計來種菜，結果根本沒人去種。社會住宅也不應該和一般建案一起參加比賽，社宅應該自成一組，好的設計不應該是未來維護的負擔。現在一般租期是6年，接續的承租戶不知是男女老少，所以應該採彈性設計，勿被框架化。

桃園市政府住宅發展處成立屆滿10週年，邀集國內知名建築師、學者等舉辦「宜居桃園－當代居住需求與多元住宅供給模式論壇」。（記者李容萍攝）

桃園市政府住宅發展處成立屆滿10週年舉辦「從住宅到家園・10年永續進行式」展覽。（記者李容萍攝）

桃園市住宅發展處成立10週年，市長張善政（左）歡迎市民16日前至中原文創園區一同回顧住宅發展處過往績效及未來展望。（記者李容萍攝）

桃園市政府住宅發展處成立屆滿10週年，邀集國內知名建築師、學者等舉辦「宜居桃園－當代居住需求與多元住宅供給模式論壇」。（記者李容萍攝）

桃園市住宅發展處成立10週年，市長張善政（前左4）等人歡迎市民16日前至中原文創園區一同回顧住宅發展處過往績效及未來展望。（記者李容萍攝）

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