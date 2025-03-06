基隆主普壇地震受損開工維修 中元祭前完工

基隆中正公園上的主普壇已50幾年了，去年0403大地震時部分建物受損。（記者盧賢秀攝）

2025/03/06 19:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆中正公園主普壇是鷄籠中元祭典重要場域，也是基隆地標，去年0403花蓮大地震時，主普壇混凝土塊嚴重剝落、鋼筋外露，市府編列預算修復，今天下午舉行開工典禮，預計中元祭前完成。

基隆市主普壇已經50多年了，是每年農曆7月鷄籠中元祭開燈放彩及普度的的主要場域，進出基隆港就可以看到矗立山頭的主普壇，長年以來是基隆市的重要地標，近年都有瓦片掉落等問題，曾經整修過。

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去年0403花蓮大震，主普壇有部分受損，基隆市文化觀光局編列了近1500萬元預算，進行主普壇的修復工程。

市長謝國樑說，主普壇與鷄籠中元祭密不可分，可說是這座城市的精神象徵之一，市府為守護這珍貴傳統，維護主普壇重要祭祀場域，彰顯基隆先民用和平化解紛爭的「悲天憫人」社會價值，編列預算維修主普壇。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，主普壇建物年代久遠，瓦片及水泥塊掉落情形時有所見，且屋瓦牆壁上的釉彩及油漆也都斑駁剝落，造成公共安全的疑慮。因此文化觀光局今年編列預算，總經費達1600餘萬元，針對主普壇壇體進行建築修復工程。

文觀局說，這次整修主要施工項目包括修復建築結構、屋瓦、彩繪、漏水壁癌、造型構件、欄杆、地坪、周邊景觀、原有門窗更新、伸縮縫及花窗等，相關工程預計中元祭前完工。

基隆市長謝國樑（右四）與文化觀光局長江亭玫（左三）主持主普壇修復工程開工典禮。（記者盧賢秀攝）

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