媽媽大鬧超商逼調監視器「國三兒有無偷買飲料」 警勸阻慘遭檢舉

有個媽媽執意要求超商店員調閱監視器，只為確認國三的孩子是否背著她偷買飲料。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/07 00:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕警察發文分享處理超商糾紛經歷說，家長執意要求店員調閱監視器，只為確認國三孩子是否背著她偷買飲料，讓他當場傻眼，不僅阻止家長無理要求，甚至警告對方「這樣刁難店員，小心觸犯強制罪」。然而，事件過後，這名警員卻遭人檢舉「態度不佳」，令他無奈不已。貼文曝光後，引起網友熱議。

警察在Dcard發文說，當天下午巡邏時接獲學長通報，轄內超商發生店員與顧客糾紛，抵達現場了解，店員無奈求助說，「這位小姐一直要我調店裡的監視器畫面給她看，但她說的原因真的不是什麼緊急狀況，而且我也沒辦法做決定。」

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面對警方詢問，這名母親解釋，「我只是要他讓我看早上七點到八點我的小孩有沒有在這邊背著我偷買飲料，他就一直說不行。」然而，這番理由卻讓警員當場愣住，忍不住追問：「蛤？就這樣？請問他平常身上的錢是誰給的？」、「小孩多大了？」、「他有什麼疾病不能喝飲料嗎，為什麼要這樣調查？」對此，該名母親則回應，零用錢是她提供的，孩子目前讀國三，「沒有疾病啊，但是喝飲料真的不健康啊。」

對於這樣的要求，警員當場拒絕，反問媽媽，「才買個飲料有必要這樣嗎，而且你拿這個理由為難店員，你再繼續我就辦你強制罪」。雖然事後他坦言「強制罪」未必成立，但當時不得不以此制止對方無理糾纏，避免店員遭受更大困擾。

然而，事情並未就此落幕，隔天警員就被長官關切，因為有人檢舉他「態度不佳」。對此，他無奈直言，「小孩只是想喝點飲料真的沒必要這樣欸，超討厭這種家長也覺得非常恐怖，希望那個小孩可以好好長大。」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這個控制欲好變態…」、「可憐的孩子」、「辛苦了。很多人都不會檢討自己，卻很會延伸自己的權力範圍」、「滿好笑的控制欲家長，如果真怕小孩偷喝飲料，那就24小時隨時監督阿！」、「這種家長讓人抓狂」。

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