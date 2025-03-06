嘉義布袋海巡新戰力 35噸PP-3526巡防艇成軍

布袋海巡隊35噸級巡防艇PP-3526今天成軍。（記者林宜樟攝）

2025/03/06 18:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕海巡署艦隊分署第十三（布袋）海巡隊新式35噸級巡防艇PP-3526今天成軍，投入雲嘉區海上防線，目前布袋海巡隊已有100噸巡防艇1艘，35噸巡防艇5艘及CP近岸巡防艇1艘，進行海上巡弋任務，守護台灣主權，保障漁權。

布袋海巡隊長今天詹文中主持PP-3526巡防艇祈福儀式，海巡署中部分署分署長王正信、布袋鎮鎮長蔡瑋傑、東石鄉鄉長林俊雄、嘉義區漁會總幹事林佳瑩、國立東石高中校長蔡吉郎、布袋國中校長呂文賢、第五巡防區指揮部主任陳柏璋、第四岸巡隊隊長張維權、北門查緝隊隊長沈正星、雲林查緝隊隊長李文樑、嘉義查緝隊副隊長李水昇等一同參與；王正信說，海巡任務為海上執法、救難，近年來賦予更多國家安全的需要與協助事項，新式巡防艇成軍，將增強中部水域海巡能量。

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詹文中說，PP-3526巡防艇為海巡署籌建海巡艦艇發展計畫的新式35噸級巡防艇，船長22.35公尺，船寬5.12公尺，最大吃水1公尺，續航力可達676浬，具有速度快、吃水淺、操縱靈活性高與環保減碳功能，船身採高張力鋁合金材質，最高船速可達45節，可展現海巡快打特質，大幅提昇執法效能、急難救助及為民服務品質。

詹文中說，為擴大海勤招募人力，邀請東石高中校長蔡吉郎及布袋國中校長呂文賢等參觀巡防艇，希望教育單位能協助鼓勵更多學生、年輕人加入海巡隊伍，海巡工作不僅需要熱血的青年參與，還需要堅持與專業精神，讓更多人了解這份工作的重要性與榮耀。

35噸級巡防艇PP-3526進行操演。（布袋海巡隊提供）

來賓進入巡防艇參觀。（記者林宜樟攝）

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