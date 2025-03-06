孳生源4/1起開罰 台南永康243登革熱防疫志工誓師

台南永康區243名登革熱防疫志工齊聚誓師，宣誓防疫決心。（記者劉婉君攝）

2025/03/06 18:33

〔記者劉婉君／台南報導〕台南地區天氣轉熱又有降雨，為防治登革熱，4月1日起針對查獲陽性孳生源者，開罰3000元至1萬5000元。永康區243名防疫志工今（6）日在永康區社教中心舉行誓師大會，宣誓防疫決心，也呼籲民眾一起動手清除孳生源。

永康區公所今天召集全區43里的防疫志工，舉辦登革熱誓師大會及登革熱防疫策略說明，希望藉由志工隊，將正確的登革熱防治觀念推廣至各社區，永康區長李皇興與由台南市衛生局專門委員吳昭慧率領防疫志工齊聲高呼「隨手清容器，病媒不孳生」等口號，共同宣誓防疫。

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吳昭慧表示，沒有孳生源就沒有登革熱，社區環境病媒蚊巡檢和孳清工作一直持續進行中，雖然受到冷氣團接連影響，近期來早晚溫差大，不利病媒蚊孳生，但仍監測到蟲卵，顯示室內可能有較多孳生源，提醒民眾注意積水容器，做好巡、倒、清、刷。3月31日以前為加強宣導期，若查獲孳生源將給予改善期，但自4月1日起，一旦查獲孳生源，將一律依傳染病防治罰開罰。

李皇興指出，隨著氣溫回升，病媒蚊繁殖風險也逐漸增加，防治登革熱無特效藥，唯有持續落實環境清潔才能降低病媒蚊孳生，並強調防疫工作不限居家室內，戶外的空地空屋、菜園、屋後溝、天溝、公園及市場等都是防疫重點，區公所將持續與里辦公處及相關單位合作，舉行登革熱防治教育訓練活動，確保防治工作落實到位，為居民的健康安全把關。

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