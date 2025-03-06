百年舊戲台打造家宅 嘉義台斗街「林宅時敏堂」變身藝文場域

嘉義市長黃敏惠（後排左六）、總統府資政張博雅（後排左五）等人今出席林宅時敏堂開幕典禮。（記者王善嬿攝）

2025/03/06 19:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義商賈林寬敏1922年捐資興建嘉義城隍廟戲台，因道路拓寬導致戲台僅用16年拆除，林子林文章將戲台構材買回，移建家宅「時敏堂」至嘉市台斗街現址，是全國唯一舊戲台兼家宅建築，2009登錄為嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲臺（林宅）」。嘉市文化局經6年施工修復，今以藝文場域重生，見證嘉義歷史文化變遷。

市文化局在林宅時敏堂策劃「百年戲韻——林家的百年風華」主題展，今開幕典禮，嘉義市長黃敏惠致詞說，「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」原為嘉義商賈林寬敏、林文章家族住宅，林寬敏1922年捐資在嘉邑城隍廟廟埕興建戲台，作為酬神謝戲、講解經文場所之用，因市區改正需拓寬吳鳳北路，戲台使用16年拆除，林文章感念父親善舉，將戲台構材買回移建到台斗街住家，孫子林良甲申請登錄為嘉市歷史建築，「阿公捐資、兒子買回、孫子提報歷史建築」，是最佳典範。

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為改善老屋漏水等問題，文化局2019年起進行修復工程，總計畫經費2000萬元，其中主體工程約1060萬元，由文化部補助70%、市府補助20%、林家自籌10%，後續由市府編列預算，進行景觀、彩繪、策展等工程。

林家女婿、嘉義家職退休校長沈高全說，家族有幸為嘉義市貢獻戲台、林宅時敏堂兩座重要藝術建築，感謝黃敏惠市長、文化局積極爭取經費，還有建築師等所有參與者不遺餘力讓文化遺產恢復重建。

林宅時敏堂彩繪總修護師李志上說，彩繪修護採「修舊本舊」施工，用料、技巧都儘量本於原貌；林宅由嘉義城隍廟戲台改建，搬遷至台斗街現址，融合日式、漳州建築特色，彩繪分布於前步口、正廳等處，如中華民國國旗、日本軍隊旭日旗、「鰲魚雀替」寓意等彩繪。

林宅時敏堂彩繪以「修舊本舊」方式修護，重現昔日風華。（記者王善嬿攝）

林宅時敏堂經6年修復，華麗轉身為藝文場域，今天開幕重新亮相。（記者王善嬿攝）

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