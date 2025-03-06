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    北宜高鐵動工前還有許多關卡 交通部：工期至少11年以上

    高鐵南港延伸宜蘭目前正在環評前公聽會。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

    高鐵南港延伸宜蘭目前正在環評前公聽會。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

    2025/03/06 17:44

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部一連2天分別在宜蘭、台北市及新北市，舉行高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估公聽會，建設經費恐較多年前的評估暴增一倍、達3647.4億元；交通部鐵道局說明，目前仍在做經費精算和評估，且要討論納入民間投資，尚未定案。

    高鐵延伸宜蘭工程經費恐暴增，交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，目前僅在做環評前的公聽會，且延伸宜蘭的綜合規劃報告還未出爐，經費也在精算中，並且同時在和台灣高鐵公司開諮詢會議，討論納入民間投資的可能性和評估。

    陳慧君指出，這兩天的公聽會是要在環評前完成的程序，且之後完成環評後還得跟著綜合規劃報告一起送行政院，經行政院核定後才會開始動工，目前包括財務等項目還在精算，的確原物料較幾年前上漲，也因此財務規劃都還要調整，實際的經費仍未定案。

    高鐵延伸宜蘭工程開始前還得經過環評、綜合規劃，經行政院核定後才動工。陳慧君說，動工的工期預計9年，還有額外2年是做都市計畫變更、用地取得。等完工後還得經過初勘、履勘，以及高鐵公司得做安全性驗證等一系列程序，所以實際通車日期還得視這些程序的時程而定。

    根據交通部運輸研究所在2019年交通建設計畫經濟效益評估中，北宜高鐵報酬率較佳，益本比大於1，顯示具有經濟可行性。

    高鐵延伸宜蘭全長約60.6公里，將在宜蘭端規劃興建1座高架車站，以及新設1處維修基地。計畫路線採避開翡翠水庫集水區路線，從現有南港站延伸至宜蘭，其中隧道路段總長約33.88公里，包含1座明挖覆蓋隧道及10座山岳隧道，占新建工程56.8％；橋梁共12座，總長約24.78公里，占新建工程41.6％，其餘為路堤及路塹段。

    高鐵南港延伸宜蘭目前正在環評前公聽會。（鐵道局提供）

    高鐵南港延伸宜蘭目前正在環評前公聽會。（鐵道局提供）

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