「種一棵樹、織一片生態綠網」 植樹月贈苗新竹風雨無阻排隊

植樹月贈苗活動開跑，數百民眾寒風細雨排隊響應種一棵樹、織一片生態綠網行動。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/06 17:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕林業及自然保育署新竹分署今年植樹月以種一棵樹、織一片生態綠網為出發點，今天上午同步舉辦贈苗活動，位在新竹市的新竹分署辦公室，一大早就有民眾在冷風細雨中排隊兌換樹苗，2000棵樹苗不到2小時全兌換完，情況踴躍。

新竹分署表示，今年度植樹節主題為「織一片生態綠網」，台灣國有林事業區及各類型自然保護區域僅佔我國陸域面積42.5％， 仍有許多野生物生活在保護區及國有林事業區之外，低海拔以下的淺山丘陵、平原及海岸地區，是我國55％保育類野生動物與64％臺灣植物紅皮書物種的棲息生育地，擁有豐富的生物多樣性資源。為串聯這些生態孤島，藉由「織一片生態綠網」，透過贈苗活動，希望讓民眾瞭解「社會／生產／生態」永續發展理念，進而串聯森、川、里、海形成生態廊道。

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新竹分署轄內綠網保護軸帶有桃竹苗海岸濕地保育軸帶、桃園埤塘平原濕地保育軸帶、鳳山溪與頭前溪流域保育軸帶、後龍溪流域保育軸帶及苗南丘陵淺山保育軸帶，各保護軸帶形塑生態跳島供關注物種棲息利用、推動周邊農地友善生產，縫合藍綠網絡斷鍊。透過綠色節點，及不同的自然元素森林、河流、村落和海洋，交織成生態綠網。

今天贈苗活動也吸引不少人排隊響應，有民眾一早5點多就來排隊，新竹分署在植樹月3月1日到3月30日期間，結合地方及社區部落和公司團體，將舉辦30場次以上的植樹贈苗活動，總贈苗數量逾2萬棵， 3月12日植樹節當天，到內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區遊玩，當日購票入園的民眾即可獲贈臺灣原生樹苗1株（贈完為止）。3月29日下午2點在新竹大遠百1樓陽光廣場也有參加霜毛蝠保育宣導活動就贈送苗木1株活動，邀市民來種樹，愛護地球。

植樹月贈苗活動開跑，數百民眾寒風細雨排隊響。（記者洪美秀翻攝）

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