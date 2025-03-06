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    民團明赴監院陳情性別變更認定要件 內政部：朝法制化方向規範

    台灣伴侶權益推動聯盟說，跨性別者申請變更性別需出示2張精神科診斷證明，完成性器官摘除手術，函釋已被多個法院裁定違憲，內政部仍拒絕變更，顯有消極怠惰之作為。圖為提出「免術換證」的跨性別者吳宇萱在律師及伴盟陪伴下出庭。（資料照，台灣伴侶權益推動聯盟提供）

    台灣伴侶權益推動聯盟說，跨性別者申請變更性別需出示2張精神科診斷證明，完成性器官摘除手術，函釋已被多個法院裁定違憲，內政部仍拒絕變更，顯有消極怠惰之作為。圖為提出「免術換證」的跨性別者吳宇萱在律師及伴盟陪伴下出庭。（資料照，台灣伴侶權益推動聯盟提供）

    2025/03/06 17:38

    〔記者李文馨／台北報導〕台灣伴侶權益推動聯盟明天（7日）將赴監察院陳情性別變更者辦理性別變更登記，涉及相關函釋問題。對此，內政部說，性別變更除當事人個人身分轉變，更牽涉社會群體，行政院已於111年到113年間召開多次跨部會會議，研商性別變更認定要件朝向法制化方向規範。

    台灣伴侶權益推動聯盟指出，依照內政部97年11月3日內授中戶字第0970066240號函釋，跨性別者申請變更性別，需出示2張精神科診斷證明，並完成性器官摘除手術；然而，函釋已被多個法院裁定為違憲，但內政部仍以「行政法治尚未完備」拒絕變更函釋，顯有消極怠惰之作為。

    內政部說明，目前出生登記是採生理性別，即依據醫療院所開立的出生證明書所載性別予以登記。行政院衛生署曾於97年10月13日針對性別變更認定要件召開會議，決議性別變更要件為經2位專科醫師評估鑑定的診斷書，以及完成不可回復性的手術。

    內政部說，依據這項會議結論，內政部以97年11月3日令說明辦理性別變更登記，當事人須檢具2位精神科醫生鑑定診斷書、原生理性別性器官摘除手術完成診斷書等證明文件，讓戶政事務所辦理性別變更登記案件能有所依循。

    內政部強調，行政院跨部會討論性別變更認定要件，相關機關將持續參考國外法制、醫療專業，廣泛蒐集影響評估意見，朝法制化方向規範研議，內政部後續將配合法制辦理性別變更登記事宜。

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