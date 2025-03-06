台大今年畢業歌 「上台大便」點閱與票數雙高當選

台大畢聯會舉行畢業歌票選，其中「上台大便」歌名諧音，歌詞描寫畢業找工作的焦慮感，卻搭配輕鬆吉他曲調及R&B唱腔，讓人一聽在聽，2週拿下21萬次點閱率最高票。（圖取自台大畢聯會YT）

2025/03/06 17:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學畢聯會近期陸續舉辦相關活動，透過網路票選及影片點閱率，來選出今年的畢業歌，其中「上台大便」一曲，描寫學子不想畢業、被問薪水等煩惱，歌名諧音趣梗獲得Youtube跟實體投票雙高，加權計算後當選為畢業歌；校方尊重學生決定。

該畢業歌作者匿名，曲風以吉他彈出輕鬆節奏，歌聲則用變音器大唱R&B，重點是歌詞描述「不要畢業」、「不想被問每個月薪水」、「不能再用台大來擋箭」等，更點出文組只能拿2萬6，資本主義的社會結構等，最後用諧音的「找不到工作、上台大便」收尾，高歌畢業焦慮及無奈。

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作者也在創作理念中寫道，其理念就是找不到工作、壓力好大、不想畢業等，怕自己變成沒有用的廢物、沒有生產力，「救命啊好可怕！」相信如此心聲也貼近不少畢業學子的心境。該曲放上網路，有部分網友認為唱出文組心聲，但也有人覺得歌聲好聽，有彈唱功力，不怕找不到工作等。

經過2週畢業歌投票，台大畢聯會2日公布，「上台大便」的得票在總票數536票中拿下152票，跟第1名153票的「椰林故事」僅差1票，但還有網路點閱，「上台大便」在Youtube上拿下21萬7818次，站總點閱32萬9275次的榜首，經加權後，確定奪冠為台大今年畢業歌。

今年台大畢業歌票選的其他作品也部分饒有趣味，如「台大騙我」也拿下點閱率3萬8569次的第2名；還有「逃離這座森林」、「THE END？」等，用音樂呈現學子心境。

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