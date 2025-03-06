再冷2天！週末各地轉晴 下週日回暖持續至週三

降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/03/06 17:45

〔記者林志怡／台北報導〕經過濕冷的一週，再過幾天就可以迎來好天氣。中央氣象署表示，明日至週六仍受到大陸冷氣團影響，白天氣溫偏低，但下週日冷氣團減弱後，將一路回暖至下週三，各地白天可回暖至23度以上，且上半週都會是多雲到晴的好天氣，下一波鋒面則預計在週四後逐漸影響台灣，屆時降雨機率將再提高。

中央氣象署預報員張承傳指出，台灣明日持續受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北、東北部清晨低溫僅12至14度，其他地區約15至16度，白天氣溫方面，北部、東北部地區約15至16度，中部、花蓮地區約17至20度，南部、台東地區約21至24度。

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降雨方面，明日清晨前，降雨較集中在迎風面的北部、東北部地區，其他地區也會有小雨發生，白天起則受到新一波華南水氣影響，各地降雨漸趨明顯，中部以北、東北部、東部地區有短暫雨，其他地區也會有局部短暫降雨出現。

張承傳說，這一波大陸冷氣團持續影響台灣至週六，北部、東北部整日偏冷，其他地區早晚偏涼，但週六白天氣溫可較今日回升1至2度，降雨也會趨緩，雨區縮小至迎風面的桃園以北、東半部地區，其他地區是多雲到晴的好天氣。

此外，張承傳表示，下週日因冷空氣減弱，北部地區白天氣溫可重回23至24度，中南部地區約27至28度，東半部地區約24至25度，且各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、大台北、中部以北山區也有機會降雨。

下週一至週三期間，台灣周邊轉為偏東南風，張承傳指出，下週上半週也會維持溫暖的好天氣，各地氣溫可達24至25度以上，中南部地區則有機會出現29至30度氣溫，降雨區域較週日更限縮，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨。

不過，張承傳說，下週四將有鋒面抵達台灣北部海面，造成各地降雨機會增加，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區則是多雲的天氣，待下半週鋒面通過後，東北季風增強，氣溫可能會再度下降。

氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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