最後一眼！半世紀的老教室喊拆 邀校友與「禮義廉恥」打卡

彰化縣伸港鄉新港國小有50年歷史的北棟教室即將拆除，校舍上還可見到禮義廉恥等標語。（新港國小提供）

2025/03/06 16:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕喊拆！彰化縣伸港鄉新港國小即將拆除北棟教室，並在原地興建全新校舍。校長施舜馨表示，目前舊校舍已全數清空，將在3月15日的校慶日全面對外開放，歡迎各屆校友返回母校做最後的巡禮，拍照打卡為國小時光留下紀錄。

施舜馨說，北棟教室大約有50年歷史，老舊建築不但沒有使用執照，每逢下雨就會漏水，還會有石塊掉落等問題，在縣府的支持下拆除重建，為避免影響學生上課，預計今年暑假拆除，工程完成招標就動工，預計整體工程大約需要2年。

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施舜馨指出，北棟教室有23間教室，長期都是作為中、高年級使用，也就是校友都曾在此上課，特別有感情。因此，在拆除之前，除了在校慶日對外開放讓校友參觀打卡，也提供小卡片讓校友留言，寫下「那一年我們一起讀的教室」的告別祝福話語。

由於目前新港國小全校有30班，拆除北棟教室，教室空間剛好夠用，因為新港國小腹地有限，操場跑道只有130公尺，未來拆除重建後，將興建4層樓的建物，每樓有4間教室，用地面積跟現在相比，大約可省下一半空間，提供學生運動更多的選擇。

新港國小北棟教室有50年歷史，充滿早期校舍的建築風格，除了大大的「信義」與「仁愛」，還可以見到「禮義廉恥」與「親愛精誠」的字樣，並有「做一個活活潑潑的好學生」、「成一個堂堂正正的中國人」的字句，展現早期校園的標語特色。

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