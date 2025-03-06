高科實中首屆國中小新生 117人完成報到

高科實中基地模擬圖。（圖由高雄市府提供）

2025/03/06 16:53

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）將提前在今年8月（114學年度）辦學，首屆國中小部新生今天中午12點之前，共有117人完成線上報到，籌備處表示，部分家長因工作或居住地離借用校舍右昌國中太遠，接送不便而忍痛放棄入學。

為滿足南部半導體S廊帶高科技人才子女教育需求，南科管理局在橋頭新市鎮設置高科實中，將招收幼兒園到高中及雙語部學生，新校舍預計117年8月完工開校，屆時將有61班，提供約2千名學生就讀。

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由於台積電等科技大廠已陸續進駐楠梓園區，橋科也正在大興土木，高科實中將提前於114學年度招生，預計國小部一年級和國中部一年級各招收3班、177個名額，招生對象分為園區生和非園區生，1月2日受理網路報名以來，家長詢問度十分踴躍。

上週高科實中公布首屆新生錄取名單，國中部57人、國小部74人，3月3日上午9點至6日中午12點之前須完成線上報到，高科實中表示，今天中午共有117人完成線上報到，其中，國中部48人、國小部69人。

籌備處表示，由於新校舍117年8月才會完工啟用，今年8月開學將先借用右昌國中20多間教室，供新生上課，部分家長向籌備處反映，因工作或居住地離右昌國中太遠，接送不便而忍痛放棄入學。

籌備處表示，餘額將先提供給該校正式編制教職員工子女就學，並依各科學園區實驗中學往例，將在114學年度第一學期末，受理園區生轉學，以提供不同時間點進入科學園區的員工子女就學需求，相關轉學辦法請留意12月底、翌年1月該校網站公告。

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