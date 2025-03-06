為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵延伸宜蘭工程經費暴增近1倍 概估全線需3647.4億元

    高鐵延伸宜蘭經費暴增近1倍，圖為高鐵宜蘭特區預定範圍。（資料照）

    高鐵延伸宜蘭經費暴增近1倍，圖為高鐵宜蘭特區預定範圍。（資料照）

    2025/03/06 16:49

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭計畫總經費交通部原初估1880億元，據最新公開資料，因物價指數上漲，鐵道局重新概估，包括隧道、橋梁及車站、基地、軌道、核心機電、雜項工程等，全線直接工程經費暴增至新台幣3647.4億元，成為宜蘭有史以來經費最龐大的聯外交通建設。

    交通部一連2天分別在宜蘭、台北市及新北市，舉行高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估公聽會，依據環境部「環評開發案論壇」最新公開文件，建設經費已非3年前暫估的1880億元（不含購車及基地費用），而是增加近1倍。

    鐵道局規劃，高鐵延伸宜蘭全長約60.6公里，將在宜蘭端規劃興建1座高架車站，以及新設1處維修基地，施工期限約98個月。計畫路線採避開翡翠水庫集水區路線，從現有南港站延伸至宜蘭，其中隧道路段總長約33.88公里，包含1座明挖覆蓋隧道及10座山岳隧道，占新建工程56.8％；橋梁共12座，總長約24.78公里，占新建工程之41.6％，其餘為路堤及路塹段。

    宜縣府指出，以鐵路高架化為例，2020年鐵道局綜合規劃，原工程經費252億元，因物價、人力上漲，去年綜規經費增至501.29億元，高鐵部分於2021年經費暫估1880億元，依環保署環評公告內容最新資料顯示，經費已提高至3647.4億元。

    鐵道局召開公聽會後，將收集各方所提意見納入執行考量，8月把環境影響評估報告送至環評大會審查，若年底能一併與綜合規劃回報行政院，核定後約1年到1年半即可動工，預計2036年完工通車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播