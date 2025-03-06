為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北門紅蔥頭節3/29登場 鹽田夕陽音樂會壓軸

    北門區紅蔥頭節3月29日於北門三寮灣東隆宮登場，當天在井仔田鹽田有張正傑音樂會壓軸，可順遊賞夕陽。（記者王涵平攝）

    北門區紅蔥頭節3月29日於北門三寮灣東隆宮登場，當天在井仔田鹽田有張正傑音樂會壓軸，可順遊賞夕陽。（記者王涵平攝）

    2025/03/06 16:43

    〔記者王涵平／台南報導〕北門區紅蔥頭節–紅運當頭蔥進北門，29日將於北門三寮灣東隆宮登場，當地獨樹一幟的「關水」種植文化，讓紅蔥頭更易於保存，邀民眾深入體驗產業文化，當天在井仔田鹽田有張正傑音樂會壓軸，還可順遊賞夕陽。

    北門區長林建男表示，北門區紅蔥頭產地主要在三寮灣慈安、三光、文山，錦湖里，今年栽種約120公頃。三寮灣農田內種植紅蔥頭為北門最大產區，當地農民為了避免土壤鹽化，休耕期關上排水閘門接取雨水，利用水壓將鹽分高的地下水往下壓，農作物就是依靠這幾公分的「淡土」進行種植。

    活動當天除邀請在地三慈國小表演，還有一元搶標活動、有獎徵答，網路報名DIY活動即可獲得「宮廟博物館認證」的三寮灣東隆宮文物館免門票參訪。民眾也可體驗手作蔥辮、紅蔥頭染帽、紅蔥頭蚵藝鑰匙圈，報名民眾贈1份油蔥風味肉燥麵、北門虱目魚丸湯、紅蔥頭煎蛋、煎虱目魚小排等特色風味美食，及農漁特產展售攤位百元商品抵用券。

    現場除北門農會示範炸蔥酥，也邀請北門特色農產品及在地美食攤販進駐、一系列以紅蔥頭為主角的體驗活動。3月29日下午5點至6點40分，在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦《春25張張正傑鹽田夕陽音樂會》。

    活動報名日期3月10日上午10時至3月14日下午4時（額滿截止），活動線上報名，北門區公所網站（https://beimen.tainan.gov.tw）。

    北門區紅蔥頭節–紅運當頭蔥進北門，3月29日將於北門三寮灣東隆宮登場。（北門區公所提供）

    北門區紅蔥頭節–紅運當頭蔥進北門，3月29日將於北門三寮灣東隆宮登場。（北門區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播