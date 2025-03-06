北門紅蔥頭節3/29登場 鹽田夕陽音樂會壓軸

北門區紅蔥頭節3月29日於北門三寮灣東隆宮登場，當天在井仔田鹽田有張正傑音樂會壓軸，可順遊賞夕陽。（記者王涵平攝）

2025/03/06 16:43

〔記者王涵平／台南報導〕北門區紅蔥頭節–紅運當頭蔥進北門，29日將於北門三寮灣東隆宮登場，當地獨樹一幟的「關水」種植文化，讓紅蔥頭更易於保存，邀民眾深入體驗產業文化，當天在井仔田鹽田有張正傑音樂會壓軸，還可順遊賞夕陽。

北門區長林建男表示，北門區紅蔥頭產地主要在三寮灣慈安、三光、文山，錦湖里，今年栽種約120公頃。三寮灣農田內種植紅蔥頭為北門最大產區，當地農民為了避免土壤鹽化，休耕期關上排水閘門接取雨水，利用水壓將鹽分高的地下水往下壓，農作物就是依靠這幾公分的「淡土」進行種植。

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活動當天除邀請在地三慈國小表演，還有一元搶標活動、有獎徵答，網路報名DIY活動即可獲得「宮廟博物館認證」的三寮灣東隆宮文物館免門票參訪。民眾也可體驗手作蔥辮、紅蔥頭染帽、紅蔥頭蚵藝鑰匙圈，報名民眾贈1份油蔥風味肉燥麵、北門虱目魚丸湯、紅蔥頭煎蛋、煎虱目魚小排等特色風味美食，及農漁特產展售攤位百元商品抵用券。

現場除北門農會示範炸蔥酥，也邀請北門特色農產品及在地美食攤販進駐、一系列以紅蔥頭為主角的體驗活動。3月29日下午5點至6點40分，在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦《春25張張正傑鹽田夕陽音樂會》。

活動報名日期3月10日上午10時至3月14日下午4時（額滿截止），活動線上報名，北門區公所網站（https://beimen.tainan.gov.tw）。

北門區紅蔥頭節–紅運當頭蔥進北門，3月29日將於北門三寮灣東隆宮登場。（北門區公所提供）

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