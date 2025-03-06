高市逾200位國小校長大集合 探討AI教育不能等

高雄市今（6）日舉辦113學年度公私立國小校長聯席會議。（圖由高雄市教育局提供）

2025/03/06 16:49

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市113學年度公私立國小校長聯席會議，今（6）日在立志中學舉行，200多位校長參加，並聚焦AI人工智慧教育與社會情緒學習，教育局長吳立森表示，認識AI、應用AI的數位素養已是學生必備的關鍵能力，鼓勵校長們於校園中培育學生的AI素養科技能力，並落實於日常生活中。

本屆國小校長會議，特別邀請教育部國民及學前教育署新興科技推動計畫推動舵手盧育群博士，以AI與教育為主題，向校長們分享從AI賦能、知識管理角度的推動實務，期待各校嘗試研議並訂定學校專屬的AI計畫。

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局長吳立森於現場頒獎表揚優秀學校，包括苓雅區中正國小榮獲113年教育部藝術教育績優學校獎；新甲國小榮獲113年教育部藝術教育活動奉獻獎；樂群國小、東光國小、右昌國小、苓雅區中正國小等4校榮獲114年度教育部體育署獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。

此外，上午亦邀請樹德科大性教育推廣中心副執行長都靜嫻，分享從SEL社會情緒學習談教職員的情緒健康，下午則由中華民國中小學校長協會針對校園重大突發事件案例流程處理分享，傳承校務經營實務。

高雄市教育局長吳立森鼓勵校園培育學生的AI素養科技能力。（圖由高雄市教育局提供）

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