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    台灣旅宿業缺工 首梯次僑外生訓練4、5月開課

    台灣旅宿業面臨缺工問題，勞動部開放畢業僑外生從事旅宿工作，其中非觀光科系僑外生，需經80小時以上訓練才能取得資格。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

    台灣旅宿業面臨缺工問題，勞動部開放畢業僑外生從事旅宿工作，其中非觀光科系僑外生，需經80小時以上訓練才能取得資格。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

    2025/03/06 16:44

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣旅宿業面臨缺工問題，勞動部去年8月開放畢業僑外生從事旅宿工作。非觀光科系僑外生如要投入，需經80小時以上訓練才能取得資格。交通部觀光署表示，為讓今年畢業的僑外生順利留台並投入旅宿業，4月底至5月初將辦理第一梯次的訓練課程。

    據觀光署統計，旅宿業缺工8000人。勞動部開放畢業僑外生從事旅宿服務工作，畢業僑外生資格為我國大專校院副學士以上學位以及累計80小時以上課程；觀光科系學生畢業後即可投入旅宿業服務，但非觀光科系學生必須接受80小時以上訓練課程，才能取得進入旅宿業的資格。

    勞動部是去年8月28日起開放旅宿業聘用僑外生，已過當年度的畢業季，觀光署考量畢業僑外生多已有工作或回國安排，因此規劃在今年畢業季前開班，讓學生可以銜接，畢業後進入職場。

    觀光署表示，經多方洽詢學校、產業公協會意見後規劃訓練課程，目前委託熟悉僑外生的基金會執行辦理訓練課程；為利於今年畢業僑外生順利留台並立即投入旅宿工作，在考量學生課業狀況及提升參訓意願情形下，預計今年4月底至5月初辦理訓練課程。

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