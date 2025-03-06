高鐵延伸宜蘭新北公聽會 民眾要求雙溪設站以利東北角發展

交通部今天下午在汐止區公所舉辦高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會。（記者盧賢秀攝）

2025/03/06 16:43

〔記者盧賢秀／新北報導〕高鐵延伸宜蘭第二階段環境影響評估新北場公聽會，今天下午在汐止區公所舉行，新北雙溪區和汐止的里長要求設站，否則只有經過對東北角及偏鄉沒有幫助，並質疑路線都已選定，建議設站都沒用，根本就是叫民眾來背書而已。顧問公司表示，曾評估過平溪和雙溪設站，腹地不足，困難度相當大，汐止離南港近且有基隆捷運，未考慮設站。

高鐵延伸宜蘭案計畫從台北高鐵南港站向東到宜蘭，沿線行經南港聯絡道、國道三號、高鐵汐止預定地、平溪、雙溪、貢寮，再以圓弧形避開翡翠水庫集水區，進入宜蘭頭城、礁溪、壯圍等地區，終點在宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站。全線60.6公里，初估經費1880億元，由於延伸路線行經水質保護區、地質敏感區及保育類動物出沒熱區，依法須進入二階環評審查。

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鐵道局報告時表示，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，滿足往返東部旅運需求，健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，是環島高效鐵路網重要連結，並紓緩台鐵樹林至七堵瓶頸運輸壓力。

新北市雙溪區外柑里民郭運杰、上林里長簡德福等表示，強烈建議在雙溪設站，政府花這麼多錢只有成就宜蘭的觀光，東北角和新北偏鄉只有經過沒設站都沒有好處，因此代表偏鄉強烈抗議，要求設站平衡區域發展，應多辦幾場設明會。汐止也有民眾反映沒有設站，規劃路線時沒有聽地方聲音，現在辦公聽會，只是叫民眾來背書。

汐止區東山里長虞恉剛表示，東山里有3、400人沒有自來水，飲用石硿子溪的溪水，擔心施工會污染溪水，或是取不到水，要求在上游設置集水設施，讓居民不會缺水。雙溪里長和汐止里長反映，居民飲用簡易自來水，擔心受污染，影響飲用水安全

雙溪區上林里簡德福認為，62快速道延伸宜蘭，要花2千億花13年，高鐵還要花10年，如果台二丙兩端可以打通，就可快速改善國五壅塞，何必捨近求遠。

顧問公司表示，過去曾經評估在平溪和雙溪評估，高鐵的月台需要800公尺長，但平溪或雙溪的腹地不足，設站工程技術難度高。高鐵延伸到宜蘭，台鐵在東北角可以加開更多區間車，如此對東北角的幫助較大。

在東山里大部分是做橋樑和隧道，不會落墩，工程期間也會做污水處理，不影響取水，設集水點會進一步研究。交通部專門委員魏瑜表示，後續還會再開說明會溝通。

交通部今天下午在汐止區公所舉辦高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會。（記者盧賢秀攝）

雙溪及汐止的里長要求設站，擔心居民飲用水遭污染。（記者盧賢秀攝）

雙溪及汐止的里長要求設站，擔心居民飲用水遭污染。（記者盧賢秀攝）

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