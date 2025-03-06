養鵝場廢水讓土壤鹽化農田活化 成功種出牧草達農業循環

雲林縣府與科技養鵝場合作把養殖廢水再利用後灌溉土壤鹽化農田，發現土壤肥力及作物的抗病性都提升，種植的牧草可以做鵝隻飼料，達到循環農業目標。（圖由雲林縣府提供）

2025/03/06 16:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林畜禽養殖量都高居全國之冠，繼把豬糞尿轉化為農地肥分，再把養鵝場的廢水處理後取代土壤鹽化農田的灌溉水，成功種植牧草可做養鵝場飼料。縣府計畫處長李明岳說，將找多處科技養鵝場擴大試辦，不僅能解決沿海地區土壤鹽化問題，還能達農業循環目標。

雲林沿海地區約有1200多公頃農地，因地層下陷海水倒灌造成土壤鹽化嚴重不利耕作，為解決土壤鹽化問題讓地能盡其利，縣府與全國神農獎得主蔡英地合作，將他的科技養鵝場的養殖廢水經過處理後用來澆溉鹽化農地。

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李明岳表示，計畫執行期間，針對「再生耕作地」與「鹽化耕作土地」進行一連串的土壤採樣分析，結果顯示土壤的pH值趨於穩定，電導度處於適宜範圍，氮循環和有機質降解相關的微生物有顯著增加趨勢，顯示此低碳循環方式對土壤環境及地力保護存有正面影響，而且土壤中氮含量顯著提升，微生物群落更豐富，有助於作物生長與抗病能力。

雲林縣氣候變遷專案辦公室祕書林世媚表示，研究顯示，以養鵝場養殖再生水灌溉土壤中微生物活動更活躍，土壤肥力及作物抗病性都提高，有助於農業生態系統的改善，期待透過此技術，讓鹽化土地重新發揮價值，能為當地農民帶來更穩定的生產環境，減少傳統農業對水資源的依賴。

李明岳說，利用畜禽養殖再生水取代灌溉水是一種資源循環的作法，將再找其他養鵝場及其他作物擴大試驗，期望這項成果能成為台灣其他地區復育鹽化土地的重要參考，同時也能達到低碳循環農業。

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