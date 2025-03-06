大學成績通膨引討論 台大研擬限制A+比例與公布PR值

面對大學近年課堂成績逐漸「通膨」，台大研擬限制教授打課堂成績的「A+」人數占比，最快今年8月試辦，115學年上路。（資料照）

2025/03/06 16:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕有些大學近年發現，教授打成績逐漸「通膨」，如台灣大學比較13年前後差異，A+與A的加總占比，從4成6提升到5成9，且主因為A+的增幅，故研擬試辦限制課堂成績的A+占比，最快今年8月實施，也擬搭配提供課堂成績的PR值，讓成績落點更清楚，且台大碩、博士班招生也擬參採PR值。

台大教務長王泓仁表示，國內外近年皆有大學發現，學生成績有「通膨」問題，分數一直膨脹，如台大過去13年來，A+與A的加總占比從4成6提升到5成9，且主要來自A+增幅，「但A+在國外有嚴格定義！」要「beyond expectation」意即超越預期，為此與校內師生展開1學期討論及說明會，希望將成績拉回學習本質，而非「修課甜不甜」（意指成績好拿），也讓台大的A+就是999純金。

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王泓仁還說，美國富比士雜誌去年也有文章探討大學成績通膨問題，更導致雇主不再看傳統名校的成績單，而是自己列心目中的清單；台大也曾有學生抱怨GPA4以上（等第績分平均），在班上卻排在一半之後，也曾有學生因沒有選到會打高分數的「甜課」，而對獎學金感到無望，都是不該有的壓力，「希望學生回歸調整，有多少努力，就得到應有的成績！」

王泓仁說，目前透過校內溝通，初步研擬限制教授課堂成績的A+人數占比，但比例多少尚無定論，也會搭配許多配套，如小班制不受限，或牽涉重要學術或醫學倫理的課程也不限占比。

此外，有時候A+、A、B的等第制，不見得反映出學生成績在班上排名，王泓仁指出，也將額外研擬一份「PR值」成績單，用百分比來代表該名學生成績在班上的排名（如PR99就是前1％的高分），預計讓學生依照需求自由申請，但台大博士班、碩士班的招考，則擬參採。相關新制最快預計114學年、今年8月起試辦，115學年（明年8月）上路。

但大學成績通膨的成因與影響諸多，王泓仁也點出，包含現在也有學生針對教授評分課堂滿意度，進而影響教學評量與教授升等；不過也有其他學校如成功大學的成績通膨不明顯；而國外有10多所大學組聯盟共同針對成績通膨進行改革取得成效，而台大目前則已跟台師大、台科大、北醫大、陽明交大等共同討論，避免單一學校打成績太嚴格，而失去招生競爭力等，盼一起行動，將打成績這件事導回正軌。

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