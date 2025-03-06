三芝、淡水、八里和石門4區婦女會 聯合慶祝婦女節

三芝、淡水、八里和石門4區婦女會聯合慶祝婦女節活動，大家一起手舞足蹈熱身。（記者翁聿煌攝）

2025/03/06 16:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局響應婦女節，推動性別平等觀念，三芝區公所於6日攜手淡水、八里、石門和三芝4個婦女會在三芝文化彌勒佛院舉辦「性別平等暨38婦女節」宣導活動，社會局副局長許秀能到場祝賀，鼓勵婦女朋友多元學習成長。

許秀能表示，婦女占新北市人口51%，可說是撐起半邊天，婦女朋友在各行各業都有傑出表現，也感謝4個婦女會辦理婦女大學，市府重視婦女學習成長，推動好孕專車，女性水電工班等，翻轉女性刻板印象，在婦女節當天並會舉辦系列活動，各國民運動中心優惠活動，鼓勵大家參與。

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市議員陳家琪、陳偉杰、鄭宇恩等民代、里長，以及500多位婦女朋友一起參加活動，會中透過創意手作課程、活力舞動與溫馨素食餐敘，讓參與者學習自我肯定，也促進社區婦女交流，並為當月壽星舉行慶賀。

三芝區長賴小萍感謝文化彌勒佛院長期關懷社區，不僅成立社區照顧關懷據點，為長者與社區居民提供更多關懷與陪伴，尤其在山陀兒颱風侵襲時，更出錢出力，主動協助公所進行災後土石流清理，甚至進入家戶幫忙，展現大愛奉獻的精神。

文化彌勒佛院會長張慈天表示，彌勒祖師慈悲為懷，關懷社會和熱心公益當仁不讓。佛院主張世界一家的觀念，提倡新文化、新文明、新價值觀和新道德觀，肯定人的本性尊嚴無價，希望人人都能歡喜自在，幸福滿足。

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