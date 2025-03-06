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    彰化LED補助爆量！770人5天搶光千萬額度

    彰化縣花農栽種花卉，很多都要仰賴燈光調整產期，穩定品質。（圖縣府提供）

    彰化縣花農栽種花卉，很多都要仰賴燈光調整產期，穩定品質。（圖縣府提供）

    2025/03/06 16:37

    〔記者張聰秋／彰化報導〕電費飆漲，農民吃不消！彰化縣政府今年編列1000萬元補助農友裝設LED節能燈泡，沒想到補助申請爆量，開放受理5天就有770人搶登記，補助金額瞬間飆破2000萬元，讓農民擔心補助額度是否縮水，甚至可能得抽籤決定。

    眼看農民憂心忡忡，縣長王惠美霸氣宣布「有申請就補助，額度不減！」加碼再投入1000萬元補足缺口，讓農友鬆了一口氣。

    這波補助爆搶，源於電費逐年調漲，特別是仰賴燈光調節產期的花農、果農，電費成本壓得喘不過氣。

    以全台花卉重鎮田尾鄉的花農來說，長年倚靠燈光穩定花卉生長，但傳統燈泡耗電驚人，改裝LED燈具雖可省電，但價格比傳統燈泡貴上數倍，讓不少農民望之卻步，再加上中央早年曾補助農業使用節能燈具，但已停辦多年，農友只能自掏腰包負擔高昂電費，這次地方補助一開放，大家立刻搶登記。

    農業處原規劃1000萬元補助，每分地補助1萬元，最高3萬元，沒想到短短5天內，申請件數暴增，補助需求瞬間翻倍，經費缺口高達1000萬元，讓不少農民擔心會不會縮水或延後發放，甚至傳出「抽籤決定誰能拿補助」之說。

    縣府經開會縣長王惠美拍板定案，決定再加碼1000萬元，確保所有符合資格的農民都能拿到補助。

    彰化縣花卉生產面積約886公頃，葡萄及火龍果等果樹面積更高達1528公頃，這些作物生產需仰賴燈光調節產期，但傳統燈泡不僅高耗能，還可能造成光害影響周遭生態。

    這次補助農民換裝LED節能燈，不僅能有效節省電費，預估每公頃每年可省1萬元，更能配合節能減碳政策，減少光害，提升作物品質與產量。

    彰化縣政府今年編列1000萬元補助農友裝設LED節能燈泡，5天就把千萬額度用光，縣府決定再加碼1000萬元。（圖縣府提供）

    彰化縣政府今年編列1000萬元補助農友裝設LED節能燈泡，5天就把千萬額度用光，縣府決定再加碼1000萬元。（圖縣府提供）

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