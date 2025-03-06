台南虎頭埤首屆熱狗盃比賽 3/7起開放毛孩線上報名

南市觀旅局召開「第1屆熱狗盃賽」記者會，現場並示範毛孩衝刺賽，逗趣的比賽，讓會場充歡樂氣氛。（記者蔡文居攝）

2025/03/06 16:12

〔記者蔡文居／台南報導〕毛孩已成為現今家庭中的重要成員，台南觀光旅遊局營造寵物友善環境，將於4月12日、13日在虎頭埤風景區舉辦「第1屆水與綠熱狗盃錦標賽」，比賽包括毛孩衝刺賽及創意裝扮賽，3月7日起開放線上報名，每項活動限500組，額滿為止。

南市觀旅局今天在市府召開記者會，現場並示範毛孩衝刺賽，逗趣的比賽，讓會場充滿歡樂氣氛。市長黃偉哲表示，虎頭埤風景區景色優美且腹地廣大，是非常適合寵物旅遊的場域，比賽第一名可獲得1萬元、第二名8千元、第三名6千元，邀請大家把握難得機會，帶家中毛寶貝前來虎頭埤放風運動。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，今年首屆比賽活動先以9公斤以下、肩高32公分以下的小型犬為對象，分為衝刺賽及創意裝扮賽，衝刺賽將由小型犬穿著熱狗裝，在虎頭埤露營區內進行競速比賽，並於4月12日進行初賽，4月13日進行前3名決賽。另外，創意裝扮賽則由評審及民眾依創意造型（40%）、台風魅力（30%）、才藝表演（30%）給分，共同票選出總分最高前3名。

此2項比賽的前3名，除了獎金與獎狀外，統一企業也贊助狗糧等獎品。2項競賽皆為免費報名，每項500組（1人+1犬）名額，自3月7日起開放線上報名，於3月25日截止報名，額滿為止（依報名時間順序）。

林國華說，此外，為鼓勵全國的毛小孩前來虎頭埤參與活動，市府也特別推出史無前例的獨享好康，凡報名活動即免費贈送虎頭埤園區門票1張、園區太陽能船票1張、園區停車票1張及100元市集兌換券（限活動兩天使用）。詳情可查詢虎頭埤風景區官網。

台南市第1屆水與綠熱狗盃錦標賽，名額有限，市長黃偉哲邀請大家把握機會，帶毛孩來虎頭埤放風運動。 （記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法