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    新北三芝櫻花季周末登場 春日派對邀請賞櫻聽音樂

    三芝櫻花祭來了，「北星真武寶殿」可以欣賞遍布大片櫻花盛開的美景。（三芝區公所提供）

    三芝櫻花祭來了，「北星真武寶殿」可以欣賞遍布大片櫻花盛開的美景。（三芝區公所提供）

    2025/03/06 15:57

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三芝區櫻花季來了，不僅造訪「櫻木花道」、「三生步道」、「北星真武寶殿」可以欣賞遍布大片櫻花盛開的美景，三芝區公所也將於3月8日、9日在「三生步道」舉辦春日派對，邀請民眾賞櫻、聽音樂、玩遊戲，度過難忘的假期。

    區公所表示，「2025三芝櫻花季─櫻芝煥發」8日舉辦一連串表演節目，邀請「細菌哥哥」帶來奇幻泡泡秀，還有「芝心箏樂團」撥動琴弦，為春日增添優雅樂章，歌手「WesLee」也為櫻花季獻上動人旋律；9日邀請「恰恰老師」帶來小丑氣球秀，逗樂全場，「馬偕醫學院熱舞社 」將來獻技，帶來滿滿青春活力，歌手「曾學良」則以歌聲點綴浪漫櫻花季。

    區公所指出，櫻花祭當天開設櫻花市集，販售在地社區、小農、藝術家特色商品，同時舉辦闖關遊戲，每挑戰一個關卡得1點，集滿3點可獲得50元櫻花市集現金抵用券，限量1000張，發完為止。市集當天有「拔蘿蔔農事體驗」，持現金券或現金可至蘿蔔田體驗拔蘿蔔的樂趣。

    新北市三芝區櫻花季來了，晚上也成拍照景點。（三芝區公所提供）

    新北市三芝區櫻花季來了，晚上也成拍照景點。（三芝區公所提供）

    新北市三芝區櫻花季來了，造訪三芝可以欣賞遍布大片櫻花盛開的美景。（三芝區公所提供）

    新北市三芝區櫻花季來了，造訪三芝可以欣賞遍布大片櫻花盛開的美景。（三芝區公所提供）

    新北市三芝區櫻花季來了，晚上帶來浪漫燈飾，欣賞夜櫻之美。（三芝區公所提供）

    新北市三芝區櫻花季來了，晚上帶來浪漫燈飾，欣賞夜櫻之美。（三芝區公所提供）

    「芝心箏樂團」撥動琴弦，為春日增添優雅樂章。（三芝區公所提供）

    「芝心箏樂團」撥動琴弦，為春日增添優雅樂章。（三芝區公所提供）

    歌手「WesLee」也為櫻花季獻上動人旋律，歌手「曾學良」則以歌聲點綴浪漫櫻花季。（三芝區公所提供）

    歌手「WesLee」也為櫻花季獻上動人旋律，歌手「曾學良」則以歌聲點綴浪漫櫻花季。（三芝區公所提供）

    「2025三芝櫻花季─櫻芝煥發」帶來連串精彩表演，細菌哥哥帶來神奇泡泡秀。（三芝區公所提供）

    「2025三芝櫻花季─櫻芝煥發」帶來連串精彩表演，細菌哥哥帶來神奇泡泡秀。（三芝區公所提供）

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