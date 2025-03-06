荔枝椿象噴臭液傷登山客 太平公所釋放2萬隻天敵「平腹小蜂」

為避免登山客被荔枝椿象具腐蝕性臭液噴到而受傷，太平區公所今年預計在步道旁釋放2萬隻的荔枝椿象天敵「平腹小蜂」。（記者陳建志攝）

2025/03/06 16:04

〔記者陳建志／台中報導〕太平咬人狗坑登山步道平假日都吸引許多民眾來這裡登山健行，因沿路種植不少荔枝、龍眼樹，近年荔枝椿象大量入侵繁殖，為避免登山客被荔枝椿象具腐蝕性臭液噴到而受傷的狀況，太平區公所連續第3年在步道旁進行生物防治，逐年釋放天敵「平腹小蜂」，盼能減緩荔枝椿象繁衍，降低族群密度。

太平區長陳柏宏表示，咬人狗坑登山步道是太平熱門的登山步道，步道兩旁有大片私人地主早年種植的荔枝、龍眼，不過近年來有不少已經沒人管理荒廢，成為荔枝椿象棲息繁衍的最佳場所，荔枝椿象頻繁出沒讓登山客感到困擾，公所從3年前開始推動以蟲治蟲的生物防治，今年預計分3次，釋放2萬隻的荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，減少荔枝椿象在山區繁衍。

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陳柏宏表示，平腹小蜂是一種寄生蜂，雖然名字中有蜂，但牠不會螫人也不會咬人。繁殖的方式是產卵在荔枝椿象的卵內，幼蟲靠著卵內的營養成長，到成蟲時，破荔枝椿象的卵而出，而荔枝椿象的卵，則無法成功孵化，是目前荔枝椿象產卵期最常見的天敵昆蟲。

太平區長陳柏宏今天帶領民眾在咬人狗坑登山步道旁懸掛「平腹小蜂」卵片，希望以蟲治蟲，降低荔枝椿象的族群密度。（記者陳建志攝）

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