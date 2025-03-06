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    首波春雨大補水3370萬噸 石門水庫水位回升104公分

    今年第一波春雨鋒面報到，石門水庫近日大補水，大壩庫區煙雨濛濛。（記者李容萍攝）

    今年第一波春雨鋒面報到，石門水庫近日大補水，大壩庫區煙雨濛濛。（記者李容萍攝）

    2025/03/06 14:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕鋒面通過，也是今年第一波春雨鋒面報到，屬於北部重要水庫的石門水庫自3月3日上午7點至今（6）日上午10點，累計雨量98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬噸水量；而新竹地區的寶山、寶二水庫系統累計降雨量146.2毫米，預估可為2水庫增加約1410萬噸水量。

    石門水庫截至今日上午10點大壩水位為241.11公尺（滿水位245公尺），較3月3日上午7點時的水位240.07公尺回升104公分；蓄水量為1萬7285萬噸及蓄水率84.2％，蓄日量較3月3日增加790萬噸及蓄水率上升3.8％。

    而寶山、寶二水庫系統今日上午10點蓄水量約3285萬噸，較3月3日已增加269萬噸，蓄水率已回升至84.6％，較3月3日增加6.9％，另有機會回升至90％以上。

    水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，春耕插秧整田期將至本月20日，農業用水需求量大，石門水庫每天出水約130至140萬噸，水庫目前水情穩定，可充分供應農業、民生及產業用水無虞，而依氣象資料分析顯示，近期仍可能有降雨，北水分署將持續守視透過加強引水，讓水庫穩定供水時間延長。

    今年第一波春雨鋒面報到，石門水庫近日大補水，後池也是煙雨濛濛景象。（記者李容萍攝）

    今年第一波春雨鋒面報到，石門水庫近日大補水，後池也是煙雨濛濛景象。（記者李容萍攝）

    寶山第二水庫受惠首波春雨跟著補水。（圖由北水分署提供）

    寶山第二水庫受惠首波春雨跟著補水。（圖由北水分署提供）

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